Și-a ucis părinții și le-a cheltuit pensiile la jocurile de noroc. Cadavrele, ținute în casă timp de patru ani

O crimă îngrozitoare a băgat spaima în locuitorii orașului Chelmsford din Marea Britanie. Virginia McCullough, în vârstă de 37 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață după ce și-a ucis părinții și le-a ținut cadavrele timp de patru ani în casa în care locuia și ea. Între timp, le-a cheltuit pensiile la jocurile de noroc.

Femeia și-a otrăvit mai întâi tatăl, iar în dimineața următoare . A lovit-o pe cea care i-a dat viață cu un ciocan și a înjunghiat-o de opt ori în piept și gât. După ce și-a omorât părinții, femeia a pus trupul tatălui său într-un spațiu improvizat cu panouri și pături. Peste cadavrul acestuia a așezat tablouri. Trupul mamei sale a fost închis într-un dulap și blocat cu bandă adezivă și o cărămidă.

Timp de patru ani, criminala a continuat să locuiască în casa în care și-a ucis părinții. S-a comportat fix ca un criminal din filme. A trimis felicitări în numele părinților, le-a sunat pe rude folosind vocea mamei sale și a păstrat legătura cu diverse instituții ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. A reușit astfel să cheltuiască aproape 150.000 de lire sterline din pensiile și economiile părinților, inclusiv 21.000 de lire la jocuri de noroc.

„O mincinoasă compulsivă”. A fost condamnată la închisoare pe viață

Pandemia de coronavirus a ajutat-o și mai mult să păstreze secretul înfiorător. Izolarea impusă de autorități și limitarea contactului fizic între oameni au permis ca faptele să rămână ascunse o perioadă mai lungă.

Totuși, planul îngrozitor al femeii a ajuns la final în momentul în care medicul de familie al tatălui a sunat la poliție. Doctorul și-a dat seama că ceva nu este în regulă în momentul în care bărbatul nu s-a mai prezentat la consultații,

Când oamenii legii au ajuns la fața locului, femeia nu a opus rezistență. A deschis ușa și a spus: „Știu de ce sunteți aici. Tatăl meu e înăuntru. L-am ucis.” În timpul procesului, a fost descrisă drept o „mincinoasă compulsivă”, cu episoade de paranoia și comportamente bizare. A sunat de zeci de ori polițiștii și medicii, pretinzând că este mama ei.

În octombrie 2024, cu un minim de 36 de ani executați. La momentul arestării, a spus cu un zâmbet pe buze: „Puteți să vă calmați acum, aţi prins vinovata.” Sora ei, Louise Hopkins, de 49 de ani, a mărturisit într-un interviu pentru The Sun că, deși nu va merge niciodată s-o viziteze în închisoare, a ales s-o ierte. „Iertarea nu înseamnă acceptare”, a spus femeia.