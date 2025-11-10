Și-a ucis soția „pentru că nu era gospodină”, iar astăzi este liber. Cum au motivat judecătorii care l-au eliberat înainte de termen

ADVERTISEMENT

Un bărbat din Alba, care în 2016 și-a ucis soția pentru că ”nu era o bună gospodină”, a fost eliberat din închisoare după 6 ani. Cum au motivat judecătorii.

Numărul româncelor ucise de partenerii de viață a ajuns, în 2025, la 51 de cazuri

Aurel Ruginosu, un bărbat din Alba care și-a ucis soția în 2016 și a fost condamnat un an mai târziu, este azi în libertate, dar trebuie să respecte unele măsuri de supraveghere impuse de instanță. Judecătorii care l-au eliberat anticipat și-au exprimat convingerea că ”persoana condamnată s-a îndreptat și se poate reintegra în societate”.

În România, la fiecare trei zile, un bărbat încearcă să ucidă o femeie. Potrivit rapoartelor din presă și ale ONG-urilor, numărul femicidelor a ajuns la 51, în decursul anului 2025. Cea mai recentă crimă s-a petrecut sâmbătă, 8 noiembrie, când un bărbat de 42 de ani din Teleorman și-a ucis soția de 25 de ani cu mai multe lovituri de cuțit.

Violența domestică, abuzul casnic și femicidul reprezintă fenomene ignorate ani de-a rândul de autoritățile din România. Să-ți reclami partenerul de viață pentru violență sau să ceri un ordin de protecție împotriva acestuia reprezintă și astăzi un act de curaj din partea victimei.

Condamnat la 4 ani și jumătate pentru femicid. Judecător despre victimă: ”Nu se ocupa de treburile gospodărești”

În 2023, Aurel Ruginosu, un bărbat de 65 de ani din Alba a fost pentru bună purtare. Bărbatul fusese condamnat la 10 ani de închisoare pentru că, în 2016, și-a ucis soția în bătaie. Prima instanță îl condamnase la 4 ani și 5 luni de închisoare, pentru că bărbatul optase pentru varianta simplificată a judecății și își recunoscuse fapta.

Judecătorul care l-a condamnat pe fond a reținut, în favoarea inculpatului, că elementul declanșator al acțiunii sale a fost ”frustrarea și furia inculpatului acumulate de-a lungul căsniciei cu o persoană care, dincolo de faptul că era o mare consumatoare de alcool, nu se ocupa de treburile gospodărești”. Acesta a mai scris, în motivare, că ”departe de a oferi o scuză inculpatului pentru comportamentul său, instanța apreciază că fapta acestuia nu-l caracterizează pe inculpat ca pe o persoană lipsită de respect pentru valoarea supremă în ierarhia drepturilor omului, care este dreptul la viață”.

Bărbatul care și-a ucis soția pentru că nu era gospodină: ”Am avut viață grea, trebuia să-mi fac singur de mâncare”

Polițistul care a efectuat urmărirea penală a povestit în instanță că bărbatul ”a bătut-o zdravăn cu pumnii în curte” iar după ce a văzut că ”nu mai poate sta în picioare” a dus-o ”în pat și acolo a lovit-o cu cârligul de la sobă”. Ulterior, a plecat în altă cameră, iar partenera lui de viață a murit în timpul nopții.

Potrivit , Ruginosu a observat a doua zi că soția lui nu mai respiră așa că l-a sunat pe unul dintre copiii lui să-i spună că mama sa a murit și că trebuie să cumpere sicriu. Crima a fost descoperită de medicul legist, care a sesizat poliția.

„Am avut viață grea, soția consuma băuturi alcoolice, trebuia să-mi fac singur de mâncare”, a conchis în instanță Aurel Ruginosu.

De ce a fost eliberat bărbatul care și-a ucis soția care nu-i gătea

Pentru fapta sa, bărbatul din Alba a executat 2.652 de zile adică 7 ani și 3 luni. Cererea lui de eliberare condiționată a fost admisă de Judecătoria Deva la data de 15 iunie 2023, după ce magistrații au constatat că acesta executase mai mult decât fracția de ½ din pedeapsă, care îl făcea propozabil în vederea liberării condiționate. La momentul eliberării, Ruginosu se afla în regim semideschis.

”De asemenea, raportat la circumstanţele personale ale deţinutului, instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate, proba îndreptării fiind făcută de datele cuprinse în procesul-verbal de propunere a liberării condiţionate.

Participarea condamnatului la activităţile şi programele de instruire şi formare profesională şi rezultatele obţinute în realizarea acestor programe şi activităţi, atitudinea respectuoasă şi corectă faţă de autorităţile din penitenciar sau în raport cu alte persoane şi cu ceilalţi condamnaţi sunt elemente avute în vedere de instanţă pentru a constata existenţa unui comportament care certifică o reală îndreptare a celui condamnat şi care justifică punerea sa anticipată în libertate”, au scris judecătorii în motivare.

Agresorul este liber, dar trebuie să anunțe când pleacă din localitate

Decizia a rămas definitivă pentru că nu a mai fost atacată de reprezentantul Ministerului Public.

Pentru restul de pedeapsă, de 2 ani și 9 luni, bărbatul din Alba a trebuie să respecte o serie de măsuri de supraveghere: să se prezinte la serviciul de probațiune la date fixe, să primească vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sau să comunice orice schimbare a locuinței și orice deplasare care depășește cinci zile.

România nu are o lege a femicidului

În prezent, . În octombrie 2025, mai mulți senatori și deputați de la PSD, PNL, USR și UDMR au înaintat un proiect de lege care prevede pedepse mai dure pentru agresori și propune înființarea unui observator național pentru analiza și prevenirea omorurilor.

”Această ucidere va fi sancţionată cu până la detenţie pe viaţă pentru că aţi văzut cazuri multiple în care agresorii ies din puşcărie după trei-cinci ani şi mai ucid o femeie şi mai ucid pe o alta”, a declarat Simona Spătaru, senatoare USR, pentru .

Țara noastră dispune de o lege pentru prevenirea și combaterea violenței în familie Legea 217/2003, pe baza căruia se emit ordinele de protecție. Mai multe organizații și instituții, printre care și Agenția pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, au tras un semnal de alarmă, solicitând introducerea de urgență a incriminării femicidului în legislația penală.