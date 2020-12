Și-a vaccinat sau nu Diana Şoşoacă copiii? ”Se poate verifica la medicul de familie”

Senatoarea Partidului Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), Diana Șoșoacă, una dintre cele mai vehemente voci anti-vaccin Covid-19, recunoaște că și-a vaccinat copiii cu serurile din schema națională.

Avocata a recunoscut, la o emisiune de televiziune, că nu a ezitat să-și vaccineze copiii, iar acest lucru poate fi verificat ușor la medicul său de familie.

În dese rânduri, Şoşoacă s-a declarat public împotriva vaccinului anti-Covid. Recent, ea a acuzat că vaccinul ”bun” va fi obţinut doar de un grup mic de privilegiaţi, printre care liderii politici, pe când restul cetăţenilor vor avea parte de un vaccin ineficient sau periculos.

La finalul unei zile în care a fost ”vedetă” în Parlamentul României, chiar cu prilejul învestiturii sale, Diana Șoșoacă, senatoare AUR, a făcut o declarație surprinzătoare. Ea a recunoscut că și-a vaccinat copiii cu ”vaccinurile din schema națională de vaccinare”.

”Nu m-am opus niciodată vaccinării. Mi-am vaccinat copii cu toate vaccinurile din schema națională de vaccinare. Se poate verifica la medicul meu de familie că am copiii vaccinați”, a spus avocata la Antena 3.

Recent, într-o postare pe pagina ei de Facebook, Șoșoacă acuza că ”Noi suntem ţară experimentală a vaccinurilor”

”Slavă Domnului că o mare parte a românilor nu-şi permit să se ducă în afară, că poate aşa nu-i pot condiţiona. Iar dacă veţi vedea vreodată că Iohannis cu Orban şi cu toţi ăştia se vaccinează, Arafat şi Tătaru, să ştiţi că ăla nu e acelaşi vaccin pe care ni-l aplică nouă!! Să fiţi foarte siguri!!

Uite, vă spun eu. Şi vreau să văd şi eu laboratoare care vor face cercetare, dar pe bune. Unde este Institutul Cantacuzino? De ce credeţi voi că l-au desfiinţat? Da, când Institutul Cantacuzino, oamenii aceia integri vor face ei vaccinul, atunci poate mă mai gândesc. Noi suntem ţară experimentală a vaccinurilor”, spunea senatoarea AUR.

Diana Șoșoacă, în război cu autoritățile

La același post de știri, Diana Șoșoacă a mai dezvăluit că va da în judecată o serie de instituții după ce datele legate de sănătate ei au fost făcute publice. Ea îi acuză pe angajații Senatului și DSP București că au făcut publice informații confidențiale.

”Mi-a fost cerută adeverința, am înmânat-o, așa cum am făcut la Administrația Prezidențială. S-a trimis adresă către DSP de către doamne Scânteie senatoare PNL). Eu am primit o scrisoare medicală după ce am fost internată.

Adeverința nu este falsă. Toți colegii mei lucrează la plângeri penale. Adeverința mea a devenit publică, CNP-ul a devenit public, adresa mea a devenit publică”, a mai spus avocata.