Și-a vândut hainele pentru a-și salva copilul! Drama prin care a trecut unul dintre eroii Cupei Mondiale

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Eroul sud-amercianilor a fost portarul, care a apărat două penaltyuri, dar a avut o evoluție excelentă și în timpul regulamentar, dar și în prelungiri.

Orlando Gill și-a vândut hainele pentru copilul său

Gill (26 ani) a fost omul meciului, după șase intervenții salvatoare, excluzându-le pe cele două la loviturile de departajare, când a parat șuturile lui Havertz și Woltemade. Ba, din contra, acum trei ani, a traversat o perioadă foarte grea.

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Juca în țara natală, la CS San Lorenzo, un club micuț, unde nu câștiga cine știe ce. După nașterea fiului său, Lautaro, familia a avut probleme financiare, iar soția fotbalistului, Melissa Ávalos, a dezvăluit sacrificiile pe care portarul a trebuit să le facă. Micuțul a avut probleme de sănătate, iar tatăl său a decis să-și vândă hainele pentru a face rost de bani.

Portarul nu a putut păstra nici măcar tricoul naționalei

„Când s-a născut Lauti, noi nu aveam nimic, iar Orlando și-a vândut hainele, ba chiar și echipamentul de la clubul unde juca atunci, ca să poată acoperi cheltuielile. Fiul nostru a luptat pentru viața lui și tatăl lui a fost mereu acolo! A vândut totul, și-a vândut inclusivetricoul echipei naționale U20, pe care nu l-a putut păstra ca suvenir. Chiar a vândut TOTUL!!”, a dezvăluit soția lui, la doi ani distanță, după ce Gill a debutat la naționala mare.

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„Atât de mare era tristețea noastră încât ceea ce trăim astăzi i-am cerut lui Dumnezeu rugându-ne și plângând și El ne-a împlinit. Nu a fost ușor și nimic nu va fi vreodată ușor, dar cu dragoste și sacrificiu totul se poate face… Sper ca întreaga lume să știe despre inima ta grozavă și dorința ta de a reuși! Eu și fiul tău suntem foarte mândri de tine”, a mai scris soția fotbalistului.

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Între timp, viața lui Orlando Gill s-a schimbat radical. El a plecat din Paraguay în Argentina, unde a semnat cu San Lorenzo de Almagro, un club mult mai mare. A stat un an rezervă, dar apoi a devenit titular și este unul dintre cei mai buni portari din campionatul Argentinei. Iar din 2025 este titular și la națională.

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Paraguay, primul gol în fazele eliminatorii

Paraguay-ul a reușit aseară o premieră, după 31 de meciuri jucate la Cupa Mondială. Ea nu reușise niciodată să marcheze vreun gol în fazele eliminatorii ale competiției. Ieșise de trei ori din grupe, dar nu dăduse niciun gol: 1986 – eliminată de Anglia în optimi cu 3-0, 2002 – eliminată de Germania în optimi cu 1-0, 2010 – eliminată de Spania în sferturi cu 1-0, după ce, în optimi, trecuse la penalty-uri de Japonia, după 0-0, în timpul regulamentar și prelungiri.