Și-a vândut mașinile și are o altă pasiune! Motivul pentru care campionul de Formula 1 a renunțat la o colecție de bolizi de 13 milioane de lire sterline

De șapte ori campion mondial de Formula 1, britanicul Lewis Hamilton a deținut o colecție de 15 mașini de lux, din ediții limitate Ferrari, Mercedes și McLaren. Aceasta era estimată la aproximativ 13 milioane de lire sterline și păstrată în garaje private din Monaco și Los Angeles.

ADVERTISEMENT

E încântat de operele artiștilor de culoare

Vestea bombă a venit după ce britanicul în vârstă de 40 de ani a fost întrebat în timpul conferinței de presă dinaintea Marelui Premiu al Azerbaidjanului. El a fost chestionat dacă ar dori să cumpere cel mai recent Ferrari, modelul F80.

„Nu mai am mașini. Am renunțat la toate, deoarece în prezent, mă interesează mai mult arta. Prefer să-mi investesc banii în artă acum. Descoperesc constant artiști noi, în special artiști de culoare extraordinari”, a șocat Hamilton. El a recunoscut că încă mai păstrează un loc special în inima sa pentru Ferrari-ul său preferat, legendarul F40.

ADVERTISEMENT

„Dacă mi-aș cumpăra o mașină, ar fi un F40. Dar asta e o adevărată operă de artă”, a dezvăluit britanicul.

Visează să proiecteze propriul Ferrari

În prezent, el a fost adesea văzut conducând motociclete în weekendurile de curse, inclusiv la Monaco și la Marele Premiu al Italiei din acest sezon. Ultima dată a mers cu un Ducati Panigale V4 S, îmbrăcat în culorile tricolore italiene.

ADVERTISEMENT

La începutul sezonului, Hamilton și-a dezvăluit visul de a proiecta într-o zi propria sa mașină de stradă Ferrari. „Unul dintre lucrurile pe care îmi doresc cu adevărat să le fac este să proiectez un Ferrari. Vreau să fac un F44, cu schimbător de viteze manual. La asta voi lucra în următorii ani”, a mărturisit campionul englez.

ADVERTISEMENT

Campionul britanic consideră că supermașinile sportive moderne nu mai au caracterul emoțional al celor clasice. „Desigur, încă îmi place să mă uit la aceste mașini. Dar majoritatea mașinilor moderne arată cam la fel. Lipsește ceva. Prefer mașinile clasice vechi, inclusiv în ceea ce privește zgomotul și emoția”, a punctat el.

N-a prins niciun podium în acest sezon

nainte de sfârșitul primului său sezon cu Ferrari.

ADVERTISEMENT

„O victorie este puțin cam exagerată, având în vedere că am fost al șaselea, al șaptelea și al optulea în cea mai mare parte a sezonului. Mi-ar plăcea să urc măcar pe podium. Sunt optimist și simt că am descoperit câteva lucruri și acum trebuie să lucrez la punerea lor în practică. Așadar, sper cu adevărat că acest weekend poate fi începutul”, a mai afirmat acesta.

Colecția de mașini pe care a avut-o Lewis Hamilton

Pagani Zonda 760 LH

Mercedes-AMG Project One

Mercedes-AMG SLS Black Series

Mercedes-AMG GT R

Mercedes-AMG G63 6×6

Mercedes-Maybach S600

Ferrari LaFerrari

Ferrari LaFerrari Aperta

Ferrari 599 SA Aperta

1966 Shelby Cobra 427

1967 Ford Mustang Shelby GT500

McLaren P1

1995 McLaren F1

Mini Cooper

Mercedes EQC