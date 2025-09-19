Sport

Și-a vândut mașinile și are o altă pasiune! Motivul pentru care campionul de Formula 1 a renunțat la o colecție de bolizi de 13 milioane de lire sterline

Britanicul Lewis Hamilton a dezvăluit că și-a vândut întreaga colecție de mașini pentru a se concentra pe noua sa pasiune, arta
Catalin Oprea
19.09.2025 | 07:15
Sia vandut masinile si are o alta pasiune Motivul pentru care campionul de Formula 1 a renuntat la o colectie de bolizi de 13 milioane de lire sterline
SPECIAL FANATIK
Lewis hamilton a renunțat la colecția lui de mașini de lux FOTO X

De șapte ori campion mondial de Formula 1, britanicul Lewis Hamilton a deținut o colecție de 15 mașini de lux, din ediții limitate Ferrari, Mercedes și McLaren. Aceasta era estimată la aproximativ 13 milioane de lire sterline și păstrată în garaje private din Monaco și Los Angeles.

ADVERTISEMENT

E încântat de operele artiștilor de culoare

Vestea bombă a venit după ce britanicul în vârstă de 40 de ani a fost întrebat în timpul conferinței de presă dinaintea Marelui Premiu al Azerbaidjanului. El a fost chestionat dacă ar dori să cumpere cel mai recent Ferrari, modelul F80.

Nu mai am mașini. Am renunțat la toate, deoarece în prezent, mă interesează mai mult arta. Prefer să-mi investesc banii în artă acum. Descoperesc constant artiști noi, în special artiști de culoare extraordinari”, a șocat Hamilton. El a recunoscut că încă mai păstrează un loc special în inima sa pentru Ferrari-ul său preferat, legendarul F40.

ADVERTISEMENT

„Dacă mi-aș cumpăra o mașină, ar fi un F40. Dar asta e o adevărată operă de artă”, a dezvăluit britanicul. Hamilton a fost fotografiat pozând lângă un F40 în fața casei lui Enzo Ferrari, în timpul primei sale vizite la Maranello, la sfârșitul lunii ianuarie.

Visează să proiecteze propriul Ferrari

În prezent, el a fost adesea văzut conducând motociclete în weekendurile de curse, inclusiv la Monaco și la Marele Premiu al Italiei din acest sezon. Ultima dată a mers cu un Ducati Panigale V4 S, îmbrăcat în culorile tricolore italiene.

ADVERTISEMENT
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă...
Digi24.ro
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment de asumare publică”

La începutul sezonului, Hamilton și-a dezvăluit visul de a proiecta într-o zi propria sa mașină de stradă Ferrari. „Unul dintre lucrurile pe care îmi doresc cu adevărat să le fac este să proiectez un Ferrari. Vreau să fac un F44, cu schimbător de viteze manual. La asta voi lucra în următorii ani”, a mărturisit campionul englez.

ADVERTISEMENT
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui...
Digisport.ro
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO

Campionul britanic consideră că supermașinile sportive moderne nu mai au caracterul emoțional al celor clasice. „Desigur, încă îmi place să mă uit la aceste mașini. Dar majoritatea mașinilor moderne arată cam la fel. Lipsește ceva. Prefer mașinile clasice vechi, inclusiv în ceea ce privește zgomotul și emoția”, a punctat el.

N-a prins niciun podium în acest sezon

Hamilton a ajuns la Baku, unde are loc Marele Premiu al Azerbaidjanului, optimist că poate pune capăt seriei sale fără prezență pe podium, înainte de sfârșitul primului său sezon cu Ferrari.

ADVERTISEMENT

„O victorie este puțin cam exagerată, având în vedere că am fost al șaselea, al șaptelea și al optulea în cea mai mare parte a sezonului. Mi-ar plăcea să urc măcar pe podium. Sunt optimist și simt că am descoperit câteva lucruri și acum trebuie să lucrez la punerea lor în practică. Așadar, sper cu adevărat că acest weekend poate fi începutul”, a mai afirmat acesta.

Colecția de mașini pe care a avut-o Lewis Hamilton

Pagani Zonda 760 LH

Mercedes-AMG Project One

Mercedes-AMG SLS Black Series

Mercedes-AMG GT R

Mercedes-AMG G63 6×6

Mercedes-Maybach S600

Ferrari LaFerrari

Ferrari LaFerrari Aperta

Ferrari 599 SA Aperta

1966 Shelby Cobra 427

1967 Ford Mustang Shelby GT500

McLaren P1

1995 McLaren F1

Mini Cooper

Mercedes EQC

Durerea antrenorului care a retrogradat din SuperLiga: „O perioadă neagră pentru mine. A...
Fanatik
Durerea antrenorului care a retrogradat din SuperLiga: „O perioadă neagră pentru mine. A trebuit să suport eu toate problemele care au fost la echipă!”
Kevin De Bruyne, primire colosală la revenirea la Manchester City! Ce mesaj i-au...
Fanatik
Kevin De Bruyne, primire colosală la revenirea la Manchester City! Ce mesaj i-au transmis suporterii „cetățenilor”: „Regele”. Foto
Marcus Rashford a scris deja istorie la Barcelona! Ce a reușit după eurogolul...
Fanatik
Marcus Rashford a scris deja istorie la Barcelona! Ce a reușit după eurogolul marcat la Newcastle. „M-am antrenat toată cariera pentru asta!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Neluțu Varga, replică necruțătoare: 'Cere bani de la toată lumea și vorbește de...
iamsport.ro
Neluțu Varga, replică necruțătoare: 'Cere bani de la toată lumea și vorbește de alții! Mi-a zis Gigi Becali să mă feresc de el că e nebun, se crede Agentul 007'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!