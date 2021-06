Și-a văzut moartea cu ochii. Cum a scăpat un scafandru după ce a fost înghițit de o balenă

Un scafandru de 56 de ani a fost înghițit de o balenă cu cocoașă. Michael Packard a povestit cum a reușit să se salveze. Acesta spune că a stat în gura mamiferului cam 40 de secunde și în tot acest timp s-a zbătut pentru ca balena să-și dea seama că ceva nu este în regulă.

Chiar dacă a fost la un pas să-și piardă viață americanul nu vrea să renunțe la meseria pe care o practică de 40 de ani.

Și-a văzut moartea cu ochii

Michael Packard se afla pe unde căuta homari. Americanul practică această meserie de ani buni. De data aceasta a devenit însă captura unei balene cu cocoașă care l-a înghițit.

“Am simțit deodată cum mă trage ceva și am văzut totul complet negru. Și atunci mi-am dat seama: O, Doamne, sunt în gura unei balene și încearcă să mă înghită. Asta e, voi muri”, a povestit Packard,

Scafandrul crede că a stat în gura balenei aproximativ 30-40 de secunde. În tot acest timp a început să se zbată, pentru ca mamiferul să observe că este ceva în neregulă. Deranjată de mișcările americanului, în final aceasta l-a scuipat l-a suprafața apei.

Inițial, scafandrul a crezut că a fost înghițit de un rechin alb.

“Am crezut că M-am uitat însă atent și am observat că nu are dinți. Apoi dintr-o dată s-a ridicat la suprafață a început să miște puternic din cap am fost aruncat în aer și am căzut în apă. Nu-mi venea să cred că am reușit să scap”, a mai spus americanul.

Soția nu vrea să-l mai lasă să fie scafandru

Soția americanului a încercat să-l facă să renunțe la meseria sa după această întâmplare. Michael Packard a declarat însă că va continua să pescuiască homar pe fundul oceanului așa cum face de mai bine de 40 de ani.

În urma aventurii pe care a trăit-o, Michael Packard s-a ales doar cu un genunchi dislocat.

Sunt foarte rare cazurile când balenele cu cocoașă înghit oameni, pentru că esofagul lor este destul de mic. În cazul în care prada pe care o înghit le incomodează o elimină imediat. Această specie de balenă poate ajunge la 15 metri lungime și la o greutate de aproximativ 36 de tone. Potrivit specialiștilor ar mai exista în jur de 60.000 de exemplare.