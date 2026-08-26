„Și acum, și la București”. Gesturile lui Andrei Cordea la meciurile cu FCSB l-au deranjat pe Mihai Stoica. Exclusiv

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CFR Cluj, echipă cu mari probleme financiare și de lot, a produs surpriza etapei a 6-a din SuperLiga și a învins pe FCSB, scor 1-0. Unicul gol al meciului din Gruia a fost „opera” unui fost jucător al roș-albaștrilor. Andrei Cordea (27 de ani) a transformat un penalty în minutul 77 și a păstrat în Ardeal toate punctele.

Mihai Stoica, deranjat de gesturile lui Andrei Cordea după ce a marcat cu FCSB

Imediat după ce a marcat golul care s-a dovedit ulterior a fi și cel al victoriei formației sale, Andrei Cordea a explodat de bucurie. Acesta s-a bucurat extrem de frenetic, în ciuda faptului că a marcat contra fostei echipe. Luni, 24 august, în emisiunea MM la FANATIK, managerul celor de la FCSB a recunoscut că gesturile lui Cordea nu i-au căzut tocmai bine.

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Trebuie spus că fotbalistul celor de la CFR Cluj nu este la primul „pachet” gol vs FCSB – bucurie ostentativă. În ianuarie, când CFR-ul lui Daniel Pancu a spulberat formația lui Gigi Becali (68 de ani), chiar în Capitală, scor 4-1, și, la fel ca în prezent, s-a descătușat pe teren de parcă ar fi înscris contra celor mai mari rivali.

„(n.r. Ți s-a părut că Andrei Cordea s-a bucurat sfidător după golul de duminică?) Și când ne-au bătut aici în București (succesul cu 4-1 din sezonul regulat 2025 – 2026), și acum. Foarte ‘frumos’, e normal. Nu am nicio problemă”, a spus Mihai Stoica, ironic, despre manifestările pe care le-a avut Cordea.

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65 de meciuri a adunat Cordea la FCSB între 2021 și 2023

17 goluri a marcat Cordea pentru roș-albaștri

Meme Stoica le bate obrazul fotbaliștilor ajutați de kinetoterapeutul de la FCSB, dar care apoi se bucură când marchează contra roș-albaștrilor

de la FANATIK, că ceea ce îl mai deranjează foarte mult sunt acei jucători care, după ce au fost ajutați de Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul de la FCSB, chiar în baza clubului din Capitală, vin apoi și fac unele gesturi ostentative. „Noi avem foarte mulți fotbaliști care joacă în SuperLiga și cărora li s-a mai dat a doua șansă să joace fotbal datorită condițiilor de recuperare de la noi. Au venit, unii nici măcar n-au plătit, și au făcut recuperarea cu Ovidiu Kurti. Ăstora le cer decență.

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Adică, dacă tu ai venit și ai stat câteva luni cu noi acolo, joci, marchezi în poarta noastră, foarte bine. Mă, nu te bucura ostentativ. Dacă nu eram noi, că el e (n.r. Kurti) al nostru, el e familia noastră… Sau nu trage de timp în ultimul hal, nu simula, chestii de genul ăsta. Asta mă deranjează. (n.r. Au fost cazuri?) Da”, explică Stoica.