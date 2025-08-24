News

Și-au cumpărat bilete la Disneyland și sperau la o vacanță de vis, dar ce a urmat a fost complet neașteptat. Coșmarul trăit de o întreagă familie

O familie care spera la o vacanță de vis la Disneyland s-a trezit într-o situație ireală. Ce s-a întâmplat, de fapt și cum au ajuns să trăiască un coșmar?
Valentina Vladoi
24.08.2025 | 13:01
Siau cumparat bilete la Disneyland si sperau la o vacanta de vis dar ce a urmat a fost complet neasteptat Cosmarul trait de o intreaga familie
Ce s-a întâmplat cu vacanța de vis de la Disneyland plănuită de o familie. Sursă foto: Tripadvisor / colaj Fanatik

O femeie care a plănuit o vacanță de vis la Disneyland pentru familie spune că totul a fost ruinat după ce o eroare administrativă a dus la anularea biletelor pentru parc. Cum s-a întâmplat asta și care a fost explicația?

Sue Batters a plătit peste 3.000 de lire sterline pentru a le oferi celor două fiice și celor cinci nepoți o vacanță de trei zile la Disneyland Paris. Pachetul, rezervat printr-o agenție, includea Eurostar, cazare la hotel și bilete la cele două parcuri tematice principale, Disneyland și Walt Disney Studios.

Femeia în vârstă de 68 de ani a spus că totul a fost bine până în ultima zi a vacanței. Atunci, biletele lor pentru Disneyland au încetat brusc să funcționeze. Ulterior, aceștia au aflat că au fost anulate.

„Am izbucnit în lacrimi. Nepoții mei mă întrebau în continuu de ce plâng. Ce poți să faci când ai cinci copii care vor să meargă la Disney? Ei nu înțelegeau de ce nu puteam intra”, a dezvăluit femeia, conform Mirror.

Ce explicație a oferit compania

Cum a ajuns însă vacanța de vis de la Disneyland să devină un coșmar? Firma cu sediul în Londra și-a cerut scuze și a confirmat că biletele de o zi au fost anulate de furnizorul său fără preaviz.

Menționăm faptul că Sue a fost inițial sceptică față de pachetul turistic oferit, care i-a apărut pe Facebook, deoarece nu era familiarizată cu agenția. Cu toate acestea, a cercetat compania, iar cele mai multe recenzii erau pozitive.

Drept urmare, femeia a rezervat călătoria pentru familie și spera ca toți să aibă o experiență de neuitat. După ce a încercat să contacteze agenția de turism toată dimineața, familia a fost informată în cele din urmă la ora 13:00 că biletele au fost anulate din cauza unei discrepanțe de 497 de lire sterline.

Sue a mai dezvăluit că a plătit integral costul vacanței. Abia ulterior a aflat că a existat o „eroare administrativă” care a dus la anulare. Asta în ciuda faptului că suma plătită a fost una cât se poate de mare.

„Aceasta era o călătorie unică în viață. Mi-am cheltuit toate economiile pe o vacanță magică, dar acest lucru a ruinat-o. Trebuia să fie o călătorie minunată pentru familie, dar în schimb stăteam în fața Disney plângând cu cinci copii”, a completat ea.

Femeia încă nu a primit banii înapoi

Care a fost însă rezolvarea pentru vacanța de la Disneyland să nu fie ruinată în totalitate? Femeii i s-a recomandat să cumpere noi bilete la parc, ceea ce a și făcut pentru 650 de lire sterline. Suma urma să fie însă rambursată.

Nici acum însă, Sue nu a primit banii înapoi. Pe de altă parte, agenția implicată i-a transmis că lucrează la procesarea rambursării și și-a cerut scuze pentru întârziere.

„Ce se întâmplă dacă cineva nu are bani să cumpere biletele la intrare? Nu toată lumea are această opțiune. Iar suma suplimentară nu este deloc mică.

Eu rezerv întotdeauna vacanțele cu firme precum TUI și Jet2, dar am verificat și totul părea în regulă. Am avut un presentiment neplăcut, așa că am rezervat cu cardul de credit și m-am asigurat că sunt protejată”, a mai povestit aceasta, revoltată de cele întâmplate.

Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
