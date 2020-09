Și-au lăsat buletinele la cârciumă ca garanție și acum nu mai pot vota. Dosar penal într-o comună din Brașov

Aproape o sută de locuitori ai comunei Ormeniș (jud. Brașov) nu pot vota pentru că și-au lăsat actele de identitate drept gaj la cârciuma din sat pentru consumația neplătită. Proprietarul nu vrea să le restituie dacă clienții care au băut sau au cumpărat pe datorie nu achită ce au consumat, scrie newsbv.ro.

Situația a fost semnalată printr-un apel la 112, proprietarul unui magazin-bar din Ormeniș fiind acuzat că ar avea circa 90 cărți de identitate pe care nu vrea să le restituie.

De asemenea, au fost depuse cinci sesizări scrise la poliție referitoare la această situație, polițiștii cercetând la acest moment acest caz.

Dosar penal pentru împiedicarea drepturilor electorale

A fost deja deschis dosar penal, cârciumarul riscând nu doar să rămână în pagubă, ci și să fie acuzat în instanță de împiedicarea drepturilor electorale, faptă care poate fi pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

„La data de 26 septembrie, în jurul orei 17.10, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Hoghiz, au fost sesizati prin apel SNUAU 112, cu privire la faptul că administratorul unei societăți comerciale, ar fi oprit în gaj, mai multe cărți de identitate ca și garanție la unele cumpărături efectuate la societatea pe care o reprezintă.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de împiedicarea exercitării drepturilor electorale, dosar instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente in care se va propune solutie legala la finalizarea cercetărilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, comisarul Alina Ivan.