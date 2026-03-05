Sport

Și-au luat adio de la cupele europene! Vestea momentului pentru FCSB

FCSB scapă de un adversar în lupta pentru barajul din play-out pentru Conference League. Echipa din SuperLiga va lupta pentru locurile 7-8, dar nu va lua licența de Europa
Cristian Măciucă
05.03.2026 | 19:15
Siau luat adio de la cupele europene Vestea momentului pentru FCSB
ULTIMA ORĂ
Își pot lua adio de la cupele europene! Vestea momentului pentru FCSB. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Cu o etapă rămasă din sezonul regulat, UTA e sigură că va juca în play-out. Arădenii nu vor fi însă o piedică în tentativa celor de la FCSB de a prinde barajul de Conference League. Alexandru Meszar a dezvăluit că „Bătrâna Doamnă” nu va aplica pentru obținerea licenței pentru cupele europene.

Veste bună pentru FCSB! UTA Arad nu își va lua licența pentru Europa

Echipele care joacă în play-out nu au obiectiv doar salvarea de la retrogradare. Miza este și barajul de Conference League. Pentru a ajunge acolo, vor juca între ele echipele de pe locurile 7-8, după care, învingătoarea, va da piept în finală cu ocupanta locului 3 din play-off. Principala favorită la câștigarea play-out-ului e FCSB, care a scăpat de una dintre adversare, UTA Arad.

ADVERTISEMENT

Gruparea de pe „Francisc Neuman” se află în concordat preventiv, ceea ce nu îi oferă dreptul de a aplica pentru licența de Europa. Președintele celor de la UTA, Alexandru Meszar, e de părere că oricum echipa nu era pregătită să joace în Conference League. FANATIK a anunțat în exclusivitate încă de la începutul lunii februarie că „textiliștii” nu își vor lua licența.

„Nu avem acces în cupele europene, având în vedere că suntem protejați prin concordat. Nici în anii precedenți nu am accesat, deși nu eram în concordat. Din punctul meu de vedere, pentru Europa trebuia să fii pregătit.

Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi24.ro
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
ADVERTISEMENT

Din moment ce ești în play-out, nu știu dacă ești pregătit pentru o competiție europeană. În play-out ne propunem să acumulăm cât mai multe puncte, ca să luăm un pic mai mulți bănuți din drepturile TV”, a declarat Alexandru Meszar, conform iamsport.ro.

ADVERTISEMENT
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul...
Digisport.ro
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii

Cine din SuperLiga joacă la barajul de calificare în Conference League

Echipele din play-out, care se vor clasa pe locurile 7-8, vor disputa un prim baraj pentru calificarea în Conference League. Principala condiție este să aibă însă licența UEFA. Dacă formațiile care ocupă primele două poziții din play-out nu au licență, locul lor va fi luat de următoarele echipe din clasament, dar până la locul 10.

Campioana play-out-ului se va duela în finala pentru Conference League cu echipa de pe locul 3 sau 4 din play-off, în funcție de cine câștigă Cupa României. În cazul în care nicio echipă din primele patru din play-out nu are licența de Europa, în Conference League va merge direct echipa din play-off.

ADVERTISEMENT
1,91 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - U Cluj
Cupa României Betano – sferturi, live blog. Echipele de start la Dinamo –...
Fanatik
Cupa României Betano – sferturi, live blog. Echipele de start la Dinamo – Metalul Buzău! Ce modificări a făcut Kopic
Ce a pierdut Dinamo! Atacantul cedat în această iarnă a marcat în două...
Fanatik
Ce a pierdut Dinamo! Atacantul cedat în această iarnă a marcat în două meciuri mai mult decât în tot turul sezonului regulat
Un fost jucător din SuperLiga, interviu terifiant despre fuga din Iran: „Vedeam cum...
Fanatik
Un fost jucător din SuperLiga, interviu terifiant despre fuga din Iran: „Vedeam cum cad bombe! Mi-au cerut mită să trec în Turcia”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Mitică Dragomir și Florin Tănase, dialog neverosimil: 'Bîrligea are niște speriați în spate!'....
iamsport.ro
Mitică Dragomir și Florin Tănase, dialog neverosimil: 'Bîrligea are niște speriați în spate!'. Gigi Becali a reacționat imediat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!