Și-au luat adio de la cupele europene! Vestea momentului pentru FCSB

Cu o etapă rămasă din sezonul regulat, UTA e sigură că va juca în play-out. Arădenii nu vor fi însă o piedică în tentativa celor de la FCSB de a prinde barajul de Conference League. Alexandru Meszar a dezvăluit că „Bătrâna Doamnă” nu va aplica pentru obținerea licenței pentru cupele europene.

Veste bună pentru FCSB! UTA Arad nu își va lua licența pentru Europa

Echipele care joacă în play-out nu au obiectiv doar salvarea de la retrogradare. Miza este și barajul de Conference League. Pentru a ajunge acolo, vor juca între ele echipele de pe locurile 7-8, după care, învingătoarea, va da piept în finală cu ocupanta locului 3 din play-off. Principala favorită la câștigarea play-out-ului e FCSB, care a scăpat de una dintre adversare, UTA Arad.

ceea ce nu îi oferă dreptul de a aplica pentru licența de Europa. Președintele celor de la UTA, Alexandru Meszar, e de părere că oricum echipa nu era pregătită să joace în Conference League. FANATIK a anunțat în exclusivitate

„Nu avem acces în cupele europene, având în vedere că suntem protejați prin concordat. Nici în anii precedenți nu am accesat, deși nu eram în concordat. Din punctul meu de vedere, pentru Europa trebuia să fii pregătit.

Din moment ce ești în play-out, nu știu dacă ești pregătit pentru o competiție europeană. În play-out ne propunem să acumulăm cât mai multe puncte, ca să luăm un pic mai mulți bănuți din drepturile TV”, a declarat Alexandru Meszar, conform

Cine din SuperLiga joacă la barajul de calificare în Conference League

Echipele din play-out, care se vor clasa pe locurile 7-8, vor disputa un prim baraj pentru calificarea în Conference League. Principala condiție este să aibă însă licența UEFA. Dacă formațiile care ocupă primele două poziții din play-out nu au licență, locul lor va fi luat de următoarele echipe din clasament, dar până la locul 10.

Campioana play-out-ului se va duela în finala pentru Conference League cu echipa de pe locul 3 sau 4 din play-off, în funcție de cine câștigă Cupa României. În cazul în care nicio echipă din primele patru din play-out nu are licența de Europa, în Conference League va merge direct echipa din play-off.