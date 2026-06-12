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Și-au pierdut vedeta! Lovitură în lotul echipei învinse de România, care va da piept cu Messi la Mondiale

Încă un fotbalist de valoare ratează Cupa Mondială din cauza unei accidentări, pierderea lui fiind o lovitură gravă primită de fosta adversară a tricolorilor
Catalin Oprea
12.06.2026 | 07:15
Siau pierdut vedeta Lovitura in lotul echipei invinse de Romania care va da piept cu Messi la Mondiale
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Baumgartner (dreapta) a jucat contra României în preliminariile Cm 2026 FOTO sportpictures
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Naționala Austriei a suferit o pierdere neașteptată și dureroasă în amicalul disputat împotriva Tunisiei (scor 1-0). Liderul ei, Christophe Baumgartner, a fost nevoit să părăsească terenul accidentat, iar după câteva zile s-a confirmat că nu va putea juca la Cupa Mondială.

Austria l-a pierdut pe Baumgartner

Înaintea debutului formației învinse de România în preliminariile CM 2026, antrenorul Ralf Rangnick a luat decizia de a-l înlocui în lot pe Baumgartner, după ce stafful medical a confirmat că acesta nu va putea juca deloc la turneul final.

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După forfaitul său, Dejan Ljubicic se va alătura lotului austriecilor, care debutează la Cupa Mondială 2026 pe 17 iunie, contra Iordaniei. În aceeași grupă mai sunt Argentina și Algeria. Intenția inițială a antrenorului german era să-l țină în lot pe fotbalistul accidentat, cu riscul de a avea un jucător mai puțin la antrenamente, în speranța că acesta își va reveni, dar în cele din urmă și-a schimbat părerea.

Austriecii au revenit la Cupa Mondială după 28 de ani

Baumgartner (26 ani) este o pierdere importantă, el având 58 de selecții și 19 goluri la națională. Fotbalistul lui RB Leipzig, cotat la 40 de milioane de euro, a primit acceptul clubului său de a rămâne în SUA și a se recupera în cantonamentul echipei naționale.

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Înlocuitorul său, Dejan Ljublicic joacă la Schalke 04 și are nouă selecții și un gol la națională. El este de origine bosniacă, dar a ales să reprezinte Austria.

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Naționala austriacă a revenit la Cupa Mondială după 28 de ani. Ultima participare a fost în 1998, an în care a participat și România. Austriecii au cucerit bronzul mondial în 1954 și au terminat pe locul 4 în 1934.

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Lotul Austriei de la Cupa Mondială

Portari: Patrick Pentz (Brondby IF), Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen);

Fundași: David Affengruber (Elche CF), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (SV Werder Bremen), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (FSV Mainz 05), Stefan Posch (FSV Mainz 05), Alexander Prass (TSG 1899 Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia FC);

Mijlocași: Dejan Ljublicic (Schalke 04), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (SC Braga), Konrad Laimer (FC Bayern Munchen), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (SV Werder Bremen), Alessandro Schoepf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg)

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Atacanți: Marko Arnautovic (FK Steaua Roșie Belgrad), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK).

 

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