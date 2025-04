Și bătuți, și cu procese pe cap! Laszlo Dioszegi, chemat în instanță, după plecarea lui Dorinel Munteanu de la Sepsi: „Am aflat că ne-a dat în judecată”

continuă să aibă probleme după . Dat afară de clubul covăsnean la cererea antrenorului român, Bogdan Aldea, fostul preparator fizic al echipei, i-a dat în judecată pe cei de la Sepsi.

Bogdan Aldea i-a dat în judecată pe cei de la Sepsi OSK: „Am fost reclamați la comisii”

, iar conducerea clubului din Sfântu Gheorghe își face griji în ceea ce privește .

ADVERTISEMENT

Chiar dacă , clubul are în continuare probleme din cauza „neamțului”. Covăsnenii l-au demis pe preparatorul fizic Bogdan Aldea la cererea antrenorului, iar acum acesta i-a reclamat la comisii și este gata să-și facă dreptate în instanță.

Acesta nu ar fi ajuns la un acord cu cei de la Sepsi pentru rezilierea pe cale amiabilă a contractului, motiv pentru care clubul covăsnean a reziliat unilateral contractul membrului din staff.

ADVERTISEMENT

„Eu v-am mai spus că noi l-am respectat pe Dorinel Munteanu și am decis să îi dăm mână liberă. Chiar am hotărât să le reziliem contractele preparatorului fizic Bogdan Aldea și atacantului Debeljuh, după ce Dorinel Munteanu ne-a transmis că nu mai are nevoie de ei. Cu Debeljuh am reziliat pe cale amiabilă.

În schimb, cu Aldea am decis să reziliem unilateral deoarece nu ne-am înțeles cu el pe cale amiabilă. Din acest motiv am fost reclamați de Aldea la comisii. Personalul nostru de la contabilitate m-a informat că a venit hârtie de convocare la comisie pentru data de 8 mai. Asta este situația!

ADVERTISEMENT

Aldea mai avea contract până în 2026 și nu a dorit să accepte rezilierea contractului pe cale amiabilă. Noi aveam în club doi preparatori fizici. Un băiat mai tânăr din Sf Gheorghe, dar și pe Aldea. Dorinel Munteanu ne-a spus că nu vrea să lucreze cu Aldea”.

ADVERTISEMENT

Laszlo Dioszegi: „Dorinel Munteanu nu mai avea cum să stea la echipa noastră”

„La ședința pe care am făcut-o cu băieții vreau să vă mai spun că unul dintre reproșurile jucătorilor a fost legat și de faptul că ei nu se simt deloc ok fizic. Însă, reproșul ăsta nu a avut legătură cu Dorinel Munteanu, deoarece dânsul nu a fost la echipa în perioada cantonamentului din Antalya.

Băieții mi-au spus că nu se simt bine fizic din cauza pregătirii fizice precare din Antalya. Acolo noi l-am avut antrenor pe Suciu, dar l-am avut ca preparator fizic și pe Bogdan Aldea. Însă, una peste alta Dorinel Munteanu nu mai avea cum să stea la echipa noastră.

Luați arhiva și o să vedeți ce rezultate a obținut el la Sepsi în perioada petrecută la noi. După doar un punct în cinci etape nu aveam cum să să mai stăm la discuții pentru tot felul de explicații de la Dorinel Munteanu. Nimeni pe lumea asta nu ține pe cineva la echipă o veșnicie fără rezultate, iar dacă nici vestiarul nu te mai vrea, atunci lucrurile sunt clare pentru toată lumea.

Dorinel Munteanu a avut o mare problemă și cu metodele lui de antrenament, dar și cu faptul că nu a avut niciun fel de chimie cu jucătorii noștri. Din momentul anunțului despărțirii de Dorinel Munteanu eu unul nu am mai avut niciun fel de dialog cu dânsul”, a declarat Laszlo Dioszegi, potrivit .