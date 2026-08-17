Sport

Și bogații plâng câteodată! Eșec dureros pentru campioana Europei, care a ratat un trofeu jucând 50 de minute cu un om în plus

Cea mai galonată echipă a Europei din ultimii ani s-a împiedicat în drumul către un nou trofeu, cedând surprinzător în fața unei echipe mult mai slab cotate
Catalin Oprea
17.08.2026 | 07:07
Si bogatii plang cateodata Esec dureros pentru campioana Europei care a ratat un trofeu jucand 50 de minute cu un om in plus
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Luis Enrique a ratat Supercupa Franței FOTO X
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Echipa franceză RC Lens a învins, scor 1-0, gruparea pariziană PSG şi a câştigat Supercupa Franței, meciul dintre câştigătoarea Ligue 1 şi câştigătoarea Cupei Franţei. Echipa lui Luis Enrique, dublă campioană a Europei şi deţinătoarea Supercupei continentale, pe care a câștigat-o săptămâna trecută în fața celor de la Aston Villa, a pierdut astfel primul trofeu al sezonului.

Lens a învins PSG, deși a jucat cu un om mai puțin

RC Lens câștigase Cupa Franței, scor 3-1, în fața celor de la Nice. Formația este vice-campioana Franței, dar o echipă mult mai slab cotată decât PSG. Lotul ei adună doar 187 milioaned e euro, în vreme ce parizienii sunt evaluați la 1,48 miliarde de euro.

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Echipa antrenată de Dino Toppmoller a profitat însă de avantajul de a juca Trophee des Champions, chiar pe propriul teren, Stade Bollaert, şi a deschis scorul în minutul 32, prin Florian Thauvin.Gazdele au rămas în zece din minutul 39, când Kyllian Antonio a fost eliminat, după un fault asupra lui Akliouche, iar defensiva celor de la Lens a rezistat cu brio asediului parizian.

Din minutul 86 oaspeţii au rămas şi ei în zece, odată cu eliminarea lui Nuno Mendes, iar RC Lens s-a impus cu 1-0, câştigând pentru prima oară în istorie Supercupa Franţei, acolo unde mai jucase o finală, în 1998, când pierduse tot în faţa celor de la PSG.

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Dembele, Marquinhos, Nuno Mendes și Fabian Ruiz s-au regăsit pe bancă la fluierul de start, în timp ce Joao Neves nu a fost în lot. Ferran Torres, recent transferat de la Barcelona, nu a fost inclus în lot.

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Patru trofee pierdute de Luis Enrique

Luis Enrique, cel mai galonat antrenor din ultimii trei ani, rămâne tot cu 13 trofee câștigate la PSG, dar ridică la patru numărul celor pe care le-a pierdut.

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Practic, din 2023 de când i-a luat locul lui Christophe Galtier, Lucho a câștigat tot ce se putea câștiga, cu patru excepții. PSG a ratat o Ligă a Campionilor (eliminată în semifinale de Borussia Dortmund în 2024), o Cupă a Franței (eliminată surprinzător de Le Mans, în 2026), a pierdut finala Campionatului Mondial al Cluburilor (0-3 cu Chelsea) și acum Supecupa Franței (0-1 cu Lens).

Luis Enrique are contract cu PSG până în 2027, dar și-a dat acordul pentru o nouă înțelegere, care va fi valabilă până în 2030. El va încasa un salariu de 20 de milioane de euro pe sezon, care îl va face al treilea cel mai bine plătit antrenor din lume, după Simone Inzaghi (Al Hilal) și Diego Simeone (Atletico Madrid).

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