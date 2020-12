Și Costel Pantilimon se retrage din națională! E al treilea portar care renunță, după Tătărușanu și Lung

Portarul formației Denizlispor, Costel Pantilimon, și-a anunțat retragerea din echipa națională a României și a lăsat să se înțeleagă că este nemulțumit de abordarea pe care a avut-o selecționerul Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul goalkeeper de la Manchester City este al treilea portar al primei reprezentative care renunță în acest final de an. În noiembrie, imediat după campania din Liga Națiunilor, titularul Ciprian Tătărușanu și-a făcut publică decizia printr-o scrisoare.

În septembrie, chiar înaintea barajului cu Islanda pentru calificarea la Euro, Silviu Lung a luat și el o hătârâre asemănătoare și a anunțat totul printr-o scrisoare publică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ultimul jucător care se retrage din națională este Costel Pantilimon

”Nu m-am retras oficial pentru că nu am vrut s-o fac niciodată pe modul ăsta, dar în ultimii doi ani de zile am aşteptat cumva să se termine campania sau aproape de terminarea campaniei şi dorinţa mea e de a termina cumva”, este declarația prin care Costel Pantilimon și-a anunțat retragerea de la națională.

”Nu voiam în modul ăsta, nu voiam s-o fac oficial pentru că ţin foarte mult la echipa naţională şi nu aş putea să spun că mi s-a terminat dorinţa de a mai veni. Am avut şi nişte probleme personale ceea ce mi-au întărit ideea de a sta mai mult aproape de familie.

ADVERTISEMENT

Am văzut ce a declarat şi Mirel. Ce zice el acolo nu e complet. A încercat o abordare mai în forţă şi nu cred că e cazul cu mine. Aş fi vrut să se spună exact ce am discutat. Pentru mine a fost o decizie grea, dar o gândeam de foarte mult timp. Am vorbit cu Leo (n.r. – Leontin Toader) şi cam atât”, a spus portarul de 33 de ani pentru Telekom Sport.

”În niciun caz nu voi reveni. Ei ştiu chestia asta şi au ştiut-o tot timpul. Greşeala mea că nu o fac public şi în scris s-o fac oficial cum se face. Echipa naţională pentru mine înseamnă foarte mult şi nu îmi place să ies din circuitul naţionalei printr-o foaie”, a continuat Pantilimon.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Cred că foarte multă lume îşi punea speranţă că Lung o să fie urmașul, mai ales că a stat tot timpul alături de mine şi de Ciprian, a fost mai tot timpul lângă noi, şi era cel care urma să vină din urmă. Silvică să ştiţi că e foarte apreciat aici, multă lume vorbeşte la superlativ de el, e un portar care s-a obişnuit cu campionatul Turciei”, a încheiat portarul lui Denizlispor.

Costel Pantilimon a debutat în echipa națională a României într-un meci amical cu Georgia la 19 noiembrie 2008. El are 27 de meciuri jucate întricoul primei reprezentative și a făcut parte din lotul de 23 de jucători care au participat la Euro 2016.

ADVERTISEMENT