Și Dinamo susține modificarea Legii 4/2008: „E o datorie morală a clubului față de propriii suporteri”

Este vorba despre legea care își propune să combată fenomenul huliganismului de pe stadioane și în general din jurul competițiilor sportive, în principal când vine vorba despre fotbal.

Și Dinamo militează pentru modificarea Legii 4/2008

De ceva timp în Parlamentul României și este de așteptat ca modificările respective să fie adoptate în destul de scurt timp.

Printre altele, ar urma ca în arenele sportive să înceapă să se comercializeze băuturi slab alcoolizate, în principiu bere. De asemenea, se dorește ca show-urile pirotehnice să devină legale, dar ele să fie realizate cu ajutorul unor firme specializate în astfel de chestiuni.

Recent, mai multe cluburi de fotbal din România care dispun de mase importante de suporteri s-au exprimat favorabil față de acest demers, iar acum Prin intermediul unui comunicat postat pe pagina oficială de Facebook a clubului, „câinii” au explicat pe larg de ce sunt de acord cu această chestiune:

De ce susțin „câinii” acest demers

„Dinamo susține modificarea Legii nr. 4/2008, astfel încât aceasta să fie adusă la standardele anului 2025 și să răspundă nevoilor reale ale suporterilor și cluburilor.

Fotbalul este mai mult decât un simplu spectacol sportiv – este un spectacol al suporterilor, cei care creează acea atmosferă electrizantă pe arenele din toată țara. Jocul de fotbal nu ar mai avea același farmec fără prezența fanilor în tribune.

Este, de asemenea, o datorie morală a clubului față de propriii suporteri să susțină actualizarea legislației, astfel încât aceștia să beneficieze de condiții moderne, adaptate cerințelor anului 2025.

Susținem adoptarea unor măsuri esențiale pentru:

• îmbunătățirea atmosferei pe stadioane,

• protejarea suporterilor,

• sprijinirea cluburilor în organizarea meciurilor.

Printre propunerile susținute se numără:

• comercializarea băuturilor slab alcoolizate la evenimente sportive;

• eliminarea zonelor tampon (pentru utilizarea integrală a capacității) în cazul stadioanelor de categorii superioare în clasificarea UEFA;

• eliminarea sintagmei „tribune opozabile” pentru zonele ocupate de grupuri organizate de suporteri;

• facilități dedicate fanilor cu nevoi speciale;

• eliminarea posibilității de interzicere a accesului pe stadion doar în baza unui proces-verbal, fără decizie judecătorească;

• permiterea utilizării materialelor pirotehnice în condiții controlate și sub supravegherea persoanelor autorizate;

• eliminarea aplicării de sancțiuni multiple pentru aceleași deficiențe de organizare;

• recunoașterea deciziilor și priorităților organizatorului în relația cu autoritățile implicate în desfășurarea meciurilor.

Suporterii dinamoviști au fost alături de club și de echipă necondiționat, chiar și în cele mai dificile momente din istoria noastră recentă. Este momentul să contribuim și noi la îmbunătățirea experienței lor pe stadion, pentru ca Familia Dinamo să rămână unită și mai puternică.

Avem încredere că aceste modificări vor aduce claritate, echilibru și progres în relația dintre suporteri, cluburi și forurile conducătoare ale fotbalului românesc”.