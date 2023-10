Și el a fost eliminat de la Chefi la Cuțite: “Nu poți să faci prostia aia în farfurie”

Un alt concurent de la Chefi la cuțite a fost eliminat în ultima ediție a emisiunii. Cum a reacționat cheful din a cărui echipă făcea parte.

Și el a fost eliminat de la Chefi la Cuțite. Cine a plecat acasă

Răzvan Mincă a fost . În ediția 21, de pe 4 octombrie 2023, concurentul a primit cel mai mic punctaj și a fost trimis acasă!

ADVERTISEMENT

După ce echipa turcoaz a intrat din nou la duel, pierzând proba, Cătălin Scărlătescu a ajuns în ipostaza de a mai pierde un concurent.

Răzvan Mincă nu a făcut față provocării din punctul de vedere al juraților, care i-au acordat acestuia cel mai mic punctaj din ediție.

ADVERTISEMENT

Desigur, chef Scărlătescu a fost extrem de supărat când a aflat că mai pierde încă un om.

„Nu poți să faci prostia aia în farfurie!”, a zis Scărlătescu, supărat. Aceeași părere au avut-o și ceilalți jurați, iar Florin Dumitrescu a folosit niște cuvinte foarte dure: „E o farfurie…Eșec culinar”, a fost de părere Florin Dumitrescu.

ADVERTISEMENT

Chef Cătălin Scărlătescu și-a continuat discursul după ce a aflat că mai pierde încă un concurent și l-a certat pe concurent.

„Aia era farfurie să treci?! Ție ți-a plăcut? Puteai să faci orice altceva, dar nu așa!”, a mai adăugat chef Cătălin.

Răzvan Mincă a mărturisit că nu se aștepta să plece așa devreme în competiție și visul lui era să continue zi după zi. Acesta a declarat cu lacrimi în ochi că a ales greșit preparatul.

ADVERTISEMENT

„Este un moment foarte greu pentru mine, pentru că nu-mi doream să plec acasă. Îmi doream să rămân cât mai mult timp posibil.

Am lacrimi în ochi pentru că știu că pot mai mult, dar mi-am ales preparatul greșit. E o greșeală a mea. Când m-am întors în bucătărie am avut lacrimi, am legat o prietenie”, a spus concurentul eliminat.