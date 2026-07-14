Și el l-a trimis acasă pe Istvan Kovacs. E exact ce nu-i place lui Trump: arbitrul american de la semifinala Anglia – Argentina a ajuns în SUA după ce a câștigat loteria vizelor

ADVERTISEMENT

FIFA a ales brigada care va conduce a doua semifinală de la Cupa Mondială, Anglia – Argentina, iar la centru se va afla Ismail Elfath (44 de ani), arbitru născut în Maroc, care reprezintă SUA la nivel internațional. „Centralul” originar din Casablanca a emigrat în Statele Unite în 2001, după ce a câștigat loteria vizelor.

Ismail Elfath, delegat la Anglia – Argentina. Arbitrul a ajuns în SUA după ce a câștigat loteria vizelor

după ce a condus doar două jocuri, ambele în faza grupelor. În acest context, forul mondial a făcut alegeri surprinzătoare când vine vorba de semifinalele turneului nord-american.

ADVERTISEMENT

, FIFA l-a ales pe americanul Ismail Elfath pentru duelul Anglia – Argentina. Acesta s-a născut în Maroc, însă a ajuns în SUA în 2001, când avea 18 ani, după ce a câștigat loteria vizelor. Elfath va fi asistat de conaționalii Corey Parker și Kyle Atkins, iar al patrulea oficial va fi italianul Maurizio Mariani.

Arbitrul activează din 2012 în campionatul nord-american, MLS, iar din 2016 se află pe lista FIFA. Așadar, Elfath îl „cunoaște” pe starul Argentinei, Lionel Messi, pe care l-a arbitrat în mai multe rânduri în ultimii ani, după transferul la Inter Miami. Deși reprezintă SUA la cel mai înalt nivel al fotbalului mondial, e puțin probabil ca Elfath să se numere printre „favoriții” președintelui Donald Trump, cunoscut pentru politicile dure anti-imigrație.

ADVERTISEMENT

Câte meciuri a condus Ismail Elfath la Cupa Mondială. Moment uluitor în 2022

Cupa Mondială din acest an este a doua la care participă Ismail Elfath. La turneul desfășurat în Qatar în 2022, acesta a condus trei partide: Portugalia – Ghana 3-2 și Camerun – Brazilia 1-0 în faza grupelor și Japonia – Croația 1-1 (1-3 după executarea loviturilor de departajare) în optimi. „Centralul” american a fost protagonistul unui moment fabulos în duelul dintre Camerun și Brazilia. Înainte de a-i arăta al doilea cartonaș galben, și apoi pe cel roșu, lui Vincent Aboubakar, care și-a scos tricoul după ce a marcat golul decisiv în minutul 90+2, arbitrul i-a strâns mâna africanului și l-a felicitat.

ADVERTISEMENT

🤝 FELICITACIONES PERO… TE TENGO QUE EXPULSAR 🟥 ⚽ Vincent Aboubakar: gol histórico para Camerún 🇨🇲 ante Brasil 🇧🇷 👤 El árbitro estadounidense Ismail Elfath le sacó la roja al africano por doble amarilla 🤔 ¿Motivo? Se sacó la camiseta en el festejo 🤪 — El Gráfico (@elgraficoweb)

De asemenea, americanul a fost al patrulea oficial la finala turneului din Qatar, Argentina – Franța 3-3 (4-2). La actuala ediție, Elfath a condus trei jocuri înainte de a fi delegat la semifinala Anglia – Argentina. Acesta s-a aflat la centru pentru duelurile Olanda – Japonia 2-2 și Uruguay – Spania 0-1 din faza grupelor, dar și la meciul din optimi dintre Brazilia și Norvegia. Americanul a acordat două penalty-uri echipei pregătite de Carlo Ancelotti, însă nordicii au fost cei care s-au impus, scor 2-1.