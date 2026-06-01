„Și Moș Crăciun va coborî pe horn”. Mihai Stoica, reacție spumoasă după ultimul anunț al lui Ngezana

Mihai Stoica, președintele celor de la FCSB, a fost prezent luni, 1 iunie, la Cupa Duckadam, acolo unde cei mai tineri juniori ai formației din Capitală au participat la un turneu organizat în memoria fostului mare portar român. Oficialul clubului roș-albastru i-a premiat pe copii și a vorbit despre situația echipei din SuperLiga.

Ce a declarat MM Stoica după ce Ngezana a anunțat că e gata de operație

a vorbit despre situația lui Siyabonga Ngezana. Fundașul sud-african a ratat convocarea la echipa națională pentru Campionatul Mondial și a anunțat că, în sfârșit, se va supune unei intervenții chirurgicale. Mihai Stoica rămâne însă sceptic cu privire la viitorul stoperului.

„Și Moș Crăciun ne-a spus că va coborî pe horn, dar nu aveam horn. Nu mai vreau să mă gândesc la asta. Dacă el asculta, poate nu eram unde eram. Nu suntem foarte rău, dar puteam fi foarte rău. El ar fi fost la echipa națională și era titular la meciul de deschidere al Campionatului Mondial”, a precizat Mihai Stoica.

FCSB, tot mai aproape de primul transfer al verii. Anunțul lui MM Stoica

a spus câteva cuvinte și despre mutările din perioada de transferuri. Mihai Stoica a dat de înțeles că nu a existat nicio discuție cu Kennedy Boateng, însă a precizat că aducerea unui fundaș dreapta este aproape rezolvată.

„Nu a existat nicio discuție. Acum… Gigi a auzit întâmplător că este liber și este interesat de Kennedy Boateng. Fundașul dreapta este aproape rezolvat, dar va fi concurență mare acolo. La momentul ăsta, Pantea și Cercel sunt în lot, Crețu va primi, probabil, o propunere de prelungire și vine și cel pe care l-am remarcat noi”, a mai precizat MM Stoica.

