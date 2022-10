Și proba B a confirmat că Simona Halep s-a dopat! Anunțul Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului: „O încălcare a unei reguli a codului anti-doping”

Simona Halep a anunțat vineri, 21 octombrie, pe rețelele de socializare că a fost testată pozitiv cu o substanță interzisă la US Open, Roxadustat. .

Anunțul Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului despre dopajul Simonei Halep: „O încălcare a unei reguli a codului anti-doping”

Simona Halep traversează o perioadă foarte tensionată în carieră. După ce a divorțat de Toni Iuruc și s-a operat la nas, campioana de la Roland Garros și Wimbledon a fost testată pozitiv cu o substanță interzisă, Roxadustat, medicament folosit împotriva anemiei.

ADVERTISEMENT

Fostul lider WTA a fost anunțată de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului încă de pe 7 octombrie, la 3 săptămâni după ce dezvăluia că .

Forul Internațional a emis un amplu comunicat în care a vorbit despre cazul Simonei Halep, testată pozitiv cu Roxadustat. Conform oficialilor Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului probele B au confirmat rezultatele probei A efectuate de Simona Halep.

ADVERTISEMENT

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului: „Proba B a confirmat rezultatele date de Proba A”

„Agenția Internațională de Integritate a Tenisuluia confirmat că Simona Halep, jucătoarea de tenis de 31 de ani din România, a fost suspendată conform articolului 7.12.1 a Programului Anti-Doping (TADP).

ITIA i-a trimis Simonei Halep o pre-notificare pentru încălcarea unei reguli a codului anti-doping pe 7 octombrie, pe temeiul articoulului 2.1”, se arată în comunicat. „Proba B a confirmat rezultatele date de Proba A”, anunță comunicatul emis.

ADVERTISEMENT

Simona Halep a fost depistată pozitiv la US Open! Reacție sportivei din România

Simona Halep a fost depistată pozitiv în timpul unui control doping la US Open 2022, unde pierdea în turul inaugural cu Daria Snigur, din Ucraina. „Azi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: lupta pentru dreptate. Am fost notificată că am ieşit pozitiv la o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de redusă, ceea ce este cel mai mare şoc din viaţa mea.

Pe parcursul carierei mele, ideea de a trişa nu mi-a venit niciodată în minte, este împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii atât de nedrepte, mă simt confuz şi sunt trădată.

ADVERTISEMENT

O să lupt până la capăt să demonstrez că nu am luat niciodată cu intenţie substanţe interzise şi am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieşi la iveală.

ADVERTISEMENT

Nu este vorba despre titluri sau despre bani, este vorba despre onoare şi povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani”, a mărturisit Simona Halep pe rețelele de socializare.