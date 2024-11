„Și tu ai fost un N’Jie odată”. Dialog fabulos între „Magiun” Barbu și Robert Niță în ziua în care s-au împlinit 24 de ani de la Dinamo – Foresta 4-5: „Dacă fotbal nu știați, măcar să alergați”

Dinamo – Foresta 4-5 s-a jucat în urmă cu exact 24 de ani. Atunci, . În minutul 70, roș-albii conduceau în „Groapă” cu scorul de 4-0.

Dialog savuros între „Magiun Barbu” și Robert Niță la 24 de ani de la Dinamo – Foresta 4-5

Pe 11 noiembrie 2024 s-au împlinit 24 de ani de la celebra remontadata a Forestei Suceva, care a învins-o cu 5-4 pe Dinamo, la București, în ciuda faptului că roș-albii au avut un avantaj de patru goluri. Robert Niță a fost atunci eroul moldovenilor.

ADVERTISEMENT

În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30, Marin Barbu și Robert Niță au rememorat acel meci de poveste, în care fostul atacant a reușit o „dublă”. „Magiun” l-a comparat pe Niță cu

Robert Niță: „Un telefon de mulțumire n-ai dat și tu că ți-am prelungit contractul. E zi istorică azi”.

ADVERTISEMENT

Marin Barbu: „Nu mă face să dau din casă. Lasă-mă să stau liniștit”.

Robert Niță: „Știi că ești tăticuțul meu”.

Marin Barbu: „Știu, dar știi că și tu ai fost odată un N’Jie. Sper că mai ții minte”.

Robert Niță: „Știu, dar nu spune chiar tot”.

Marin Barbu: „Gata. Dar nu mă provoca, te rog frumos”.

Cum a decurs prima întâlnire dintre Niță și Barbu: „Să se vadă magiunul de pe gleznă!”

În anul 2000, Robert Niță era împrumutat la Foresta Suceva chiar de la marea rivală a lui Dinamo, Steaua București. „Robert Niță a fost un copil mai rebel. Începuturile au fost mai grele cu el. După aceea ne-am înțeles foarte bine. A înțeles că și eu sunt crescut prin centrul Bucureștiului și nu ține vrăjeala. Și ne-am înțeles foarte bine. Am avut rezultate foarte bune și am rămas prieteni”, a transmis „Magiun” Barbu.

„Am ajuns la Suceava cu o zi înainte de primul meci oficial la hotelul unde era echipa în cantonament. M-a chemat nea Marin în dimineața jocului. Mergeam pe la o pădure să ne plimbăm și nea Marin făcea o ședință înainte de meci acolo în aer liber. Când am ajuns la autocar m-a chemat și, știți nea Marin purta treningul suflecat la un picior, ca să știe ăia cu ce picior driblează…”, a continuat Robert Niță. „Pe stângul îl ridicam să îmi vadă glezna fină”, a intervenit „Magiun”.

ADVERTISEMENT

„Să se vadă magiunul de pe gleznă! Și mi-a zis ‘Băi, copile, ești pregătit?’ ‘Da. Sunt. Am făcut cu Steaua…’ ‘Lasă, bă, ce ai făcut tu cu Steaua, că am vorbit eu cu Pițurcă. Vezi că aici nu merge cu d-astea de la București’. ‘Gata nea Marine am înțeles’.

Și când a anunțat echipa, ne-am pus acolo la o terasă, avea o agendă zici că dădea BAC-ul în fiecare săptămână. Scria în ea și ne citea despre fiecare jucător de la adversar ca să ne intre în cap. Cum joacă adversarul. Avea scris. A deschis agenda și a citit echipa.

ADVERTISEMENT

„Vezi că aici ești la Suceva, nu vii cu figuri de la București”

Și eu, venind cum zice nea Marin de la București, gândindu-mă că am venit la o echipă nou-promovată, am făcut pregătirea cu domnul Pițurcă la Steaua, zic mă bagă să joc că d-aia m-a luat. Zice primul 11 și nu mă aud deloc. Zice rezervele și am început nasol. Eu îmi doream să joc. Nea Marin nu mă știa. M-a băgat la pauză cu Gloria Bistrița primul meci la Suceva. Nu știam cum îi cheamă pe băieți. Strigam ‘numărul 7, numărul 10’.

Dar înainte de meci m-a văzut supărat și m-a tras deoparte pe tunelul ăla cum ne duceam spre teren. ‘Bă, termină cu astea, știu eu când te bag. Vezi că aici ești la Suceva, nu vii cu figuri de la București’”, a povestit Niță.

„I-am zis. ‘Băi frate. Ăștia s-au pregătit de o săptămână. Tu ai venit de jumătate de oră și vrei să joci înaintea lor? Ai răbdare că sunt meciuri. Nu am cum să îl scot pe ăla. Nu știu dacă ai făcut un antrenament cu noi’.

Dar tot răul spre bine că am câștigat 2-0, i-am bătut la pas pe Gloria Bistrița. Era negru de supărare nea Jean Pădureanu, Dumnezeu să îl ierte”, a adăugat Marin Barbu.„Și am dat și gol cu capul”, a completat Niță. „Cu umărul mai bine zis”, l-a contrazis tehnicianul.

Ce s-a întâmplat la pauza meciului cu Dinamo: „I-am luat pe vreo doi de păr, am rupt și un scaun”

După ce au rememorat începutul colaborării lor la Foresta Suceva, Robert Niță și Marin Barbu au revenit la meciul de poveste cu Dinamo, câștigat în „Ștefan cel Mare” de moldoveni cu scorul de 5-4. Antrenorul în vârstă de 66 de ani a dezvăluit cum a pregătit partida.

„Nu veniserăm noi cu prea multe figuri în cap. Știam că jucăm cu campioana, echipă cu jucători foarte buni. Zic ‘Băi e greu să luăm și un punct. Hai să nu luăm multe. Stăm pe fund’. Era bine că aveam o capacitate de efort foarte bună”, a povestit „Magiun”.

„Păi la cât ne alergai prin pădurile alea era culmea să nu avem capacitate de efort”, a intervenit Robert Niță. „’Păi, băi, Robertino, dacă fotbal nu știați, măcar să alergați, băi, tată, băi’”, s-a amuzat Marin Barbu.

„Am făcut ședința jocului, am ieșit afară, nici n-a început bine meciul și ne-a luat Dinamo într-un vâj… În minutul 15 era deja 2-0. La vestiare am intrat cu 3-0 pentru Dinamo. La pauză am făcut eu puțin circ pe acolo, am spart două sticle, i-am luat pe vreo doi de păr. Am rupt și un scaun, i-am dat un voleu. Am zis ‘Bă, hai să nu ne facem de circ, să nu ne dea ăștia multe’”, a spus antrenorul.

La pauza meciului cu Dinamo, când roș-albii conduceau deja cu 3-0, Marin Barbu spune că era deja demis de patronul Eugen Huțu. „Ai zis că e primul nostru meci televizat și să nu ne facem de râs că ne vede o țară întreagă”, i-a reamintit fostul atacant. „Da. ‘Ne vede o țară întreagă. Ia uite, mă, au venit și țăranii ăștia la București’. Că aveam și colonia aia de câmp galben-verde.

La pauză, domnul Huțu, Dumnezeu să îl ierte mă dăduse afară și pe mine și pe Crainiciuc. I-a zis lui Crainiciuc ‘Băi, după meci luați bagajele și rămâneți acasă’”, a povestit „Magiun”.

În minutul 71 era 4-0 pentru „câinii roșii”, iar soarta moldovenilor și a lui Marin Barbu părea pecetluită. „Trebuia să fie 5-0. Nu ne-a dat Salomir penalty și a dat și Marius Niculae o bară de se mișcă poarta și acum. Apoi a început calvarul pentru ei.

A venit 4-1, 4-2,’Hai că am dat două goluri lui Dinamo’. A venit 4-3. Zic hai că de întors aici. La 4-4 strigam la Salomir. ‘Salomir, vrei să ne arzi? Fluieră sfârșitul!’ Și a dat domnul Niță golul 5 de ne-a pus pe toți pe burtă. Nici în cele mai frumoase vise nu era posibil așa ceva. Și de la dat afară la pauză, la final ne aștepta domnul Huțu cu lăutari la hotelul Bulevard”, a continuat Barbu.

„Am blocat traficul când am ajuns la Cercul Militar Național. Erau lăutari acolo când ne-am dat jos din autocar și vreo 10 minute am blocat traficul acolo”, și-a amintit Robert Niță.

„A fost o victorie frumoasă, dar n-a fost o victorie fotbalistică. A fost o victorie și a lui Dumnezeu. Pentru că am realizat, dacă vă uitați pe filmul meciului, am realizat niște faze pe niște relații de joc de parcă jucam de 20 de ani împreună”, a mai spus „Magiun” Barbu.

„Nea Marin m-a luat de mână și m-a învățat să mă demarc”

„Știu că vorbeai cu domnul Huțu și tot timpul aveai certuri cu el și cu domnul Crainiciuc să ne lase o dată pe săptămână să ne antrenăm pe terenul mare. Că noi acolo la Suceava ne antrenam pe un câmp unde era un turn de parașutism. Mai pășteau și vacile pe acolo. Și mai aveam un teren la Fălticeni, atât. În rest ne ducea nea Marin acolo pe câmpul ăla.

A fost antrenorul care, chiar dacă ajunsesem la Divizia A, mă lua de mână și mă punea să joc contra fundașilor centrali, a lui Goian și a lui Ciobanu. Vorbea cu Botan și cu Dumitru Ene și m-a învățat să mă demarc. Iar primul gol pe care îl dăm pe Ștefan cel Mare e o pasă în diagonală și o demarcare a mea exact cum mă lua de mână și îmi arăta.

Noi lucram. Și goluri pe care le-am marcat de-a lungul carierei după ce am plecat de la Suceava se datorează că nea Marin m-a luat cu mâna și mi-a zis cum să fac mișcarea și unde să mă demarc să rămân 1 la 1 cu portarul dacă am niște mijlocași care știu unde să joace. Iar golul cu Dinamo, preluarea și șutul pe care l-am dat după aceea sunt lucruri pe care le-am învățat de la nea Marin”, a mai spus Robert Niță.

Robert Niță: „Atunci mi-am dat seama că putem”

Robert Niță, care la vremea respectivă avea 2 de ani, a marcat de două ori în poarta lui Ștefan Preda. Pentru 4-1, în minutul 62, și golul de 5-4, în minutul 90. „Știi când mi-am dat seama că putem? Nea Marin îmi spunea tot timpul ‘Stai undeva lângă fundașul central, faci ca un arc de cerc și vii spre tușă. Te duci înapoi, faci un arc de cerc, îți vine mingea în spatele lui și apoi scapi singur spre poartă’. Și așa a venit și primul gol și golul 5. Undeva în fața băncii noastre de rezerve. La 4-4 l-am auzit pe Preda cum țipa la Mihali, la Lupescu, care fusese retras stoper, ‘Țineți de ea că e groasă!’

Ăștia erau jucători de națională. În urmă cu doi ani eu mă uitam la ei la TV. Și când am auzit că ditamai fotbaliștii țipă între ei și se ceartă ‘Bă, ce facem, ne bat țăranii ăștia? Dă, bă, lung!’ Când am auzit, am zis hai că e loc. Dacă a intrat frica în ei poate îl dăm și pe al 5-lea”, a conchis Robert Niță.

24 ANI DE LA DINAMO - FORESTA 4-5, DE LA 4-0! Robert Nita - Marin Barbu, DIALOG FABULOS IN DIRECT