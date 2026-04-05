Cornel Dinu, prietenul de o viață al lui Mircea Lucescu, n-a mai ieșit din casă de doi ani! Cum se numește boala rară de care suferă legenda lui Dinamo

În timp ce de la Spitalul Universitar de Urgență București, prietenul fostului selecționer, Cornel Dinu (77 de ani), nu o duce nici el prea bine. Legenda lui Dinamo n-a mai ieșit de doi ani de zile din casă din cauza unei afecțiuni psihologice rare.

De ce a dispărut, de fapt, Cornel Dinu din viața publică

Mircea Lucescu și Cornel Dinu au fost colegi atât la Dinamo, cât și la echipa națională. Amândoi se confundă cu istoria clubului din „Ștefan cel Mare”, carierele lor având o traiectorie similară. Acum, însă, în timp ce „Il Luce” se luptă cu probleme grave de sănătate, Mister s-a retras complet din lumina reflectoarelor, trăind singur în propria casă și evitând orice contact cu lumea exterioară.

Din informațiile FANATIK, întâmplător sau nu, și starea de sănătate a lui Cornel Dinu s-a înrăutățit. „Procuroul” nu a mai ieșit din casă de doi ani de zile, iar toți apropiații săi sunt foarte îngrijorați din cauza că starea sa de sănătate se deteriorează tot mai tare de la lună la lună. Dinu suferă deja de o afecțiune psihologică destul de rară, care poartă numele de Antropofobie.

Ce este antropofobia, boala de care suferă Cornel Dinu

Antropofobia, afecțiunea psihologică de care suferă Cornel Dinu, reprezinta frica intensă și irațională de oameni sau de compania lor. Persoanele care suferă de această fobie simt anxietate extremă atunci când trebuie să interacționeze cu alții și, în cazuri severe, evită complet contactul social sau spațiile publice:

Este o afecțiune psihologică, încadrată la tulburările de anxietate;

Este diferită de timiditate sau de neplăcerea ocazională față de oameni – frica este constantă și debilitantă;

Poate fi legată de traume sociale, anxietate socială severă sau alte experiențe negative repetate;

Persoanele afectate pot avea simptome precum palpitații, transpirație, tremur sau senzația de panică când sunt în preajma altor oameni;

Tratamentul implică psihoterapie (în special terapia cognitiv-comportamentală) și uneori medicație pentru anxietate.

Dinu, dezvăluiri cutremurătoare: „Ce să fac, îmi aştept sfârşitul”

„Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme pe care le am.

Face foarte bine (n.r. – ieșitul la aer), dar eu nu mai am chef. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. Practic sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua. Și acum mă pregăteam să încerc să dorm o jumătate de oră”, a declarat Cornel Dinu.

