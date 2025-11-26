Sport

Șicanat de Dennis Man, Virgil van Dijk s-a făcut de râs în Liverpool – PSV și a stabilit un record nedorit. Foto

Dennis Man, complice la gafa colosală comisă de Virgil van Dijk în meciul Liverpool - PSV. Fundașul olandez s-a făcut de râs. Cifra îngrijorătoare la care a ajuns.
Alex Bodnariu
26.11.2025 | 22:47
Dennis Man l-a pus în mare dificultate pe Van Dijk, iar olandezul a greșit grav în Liverpool - PSV
Dennis Man, atacantul echipei naționale, a fost titularizat de antrenorul celor de la PSV pentru duelul cu Liverpool din Champions League. Acesta a contribuit într-o formă la golul înscris de olandezi în prima repriză a meciului de pe Anfield.

Dennis Man, titular în Liverpool – PSV

PSV a beneficiat de o lovitură de la colțul terenului, iar Dennis Man și Schouten s-au duelat cu Virgil van Dijk în careu. Fundașul celor de la Liverpool a comis o greșeală de neînțeles. Acesta a sărit la cap cu mâna ridicată, iar mingea i-a lovit brațul.

Stoperul lui Liverpool a protestat vehement. Hențul a fost unul evident, însă van Dijk i-a spus arbitrului că a fost împins din spate de Schouten, mijlocașul olandezilor de la PSV. Centralul a validat până la urmă reușita.

Virgil van Dijk, de nerecunoscut în acest sezon

De altfel, Virgil van Dijk atinge, odată cu acest meci, o bornă negativă. Statisticienii au scos la iveală un detaliu interesant. A fost cel de-al treilea penalty comis de fundașul olandez în acest sezon, mai mult decât orice alt fotbalist din Premier League.

„A fost al treilea penalty comis de Virgil van Dijk în toate competițiile în acest sezon, mai multe decât orice alt jucător din Premier League”, au scris statisticienii de la OptaJoe pe rețelele de socializare la scurt timp după incidentul din meciul Liverpool – PSV.

Dennis Man s-a mișcat bine pe flancul drept al atacului în primele minute ale meciului cu Liverpool. Românul îl are adversar direct pe maghiarul Kerkez și a reușit să câștige mai multe dueluri. El speră să reușească să marcheze un gol de poveste pe Anfield.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
