Şicanele austriecilor pentru fanii români: „Am cerut aprobare de la FIFA şi UEFA!” Exclusiv

România îşi continuă drumul în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, iar sâmbătă o va întâlni pe Austria, la Viena. Chiar dacă tricolorii au început cu stângul campania, fanii românii vor lua cu asalt stadionul „Ernst Happel”. Cu toate acestea, austriecii au încercat să şicaneze „Zidul Galben”.

Cum au încercat austriecii să-i şicaneze pe fanii români înaintea meciului de la Viena

FANATIK a stat de vorbă cu Cristian Nechita, toboşarul „Zidului Galben” din timpul meciurilor de la EURO 2024, iar acesta a dezvăluit cum au încercat austriecii să-i şicaneze pe fanii români înaintea meciului de la Viena. Suporterul stabilit în Austria şi-a dorit să intre pe stadion cu toba, care a devenit vedetă încă de la , dar s-a izbit de refuzul gazdelor.

ADVERTISEMENT

„Le-am scris austriecilor, le-am trimis mail-uri şi le-am spus că suntem din galerie. În Austria e strict interzis să vii la meci cu tobă sau cu vuvuzele. Plus, ne-au informat pe noi că nu avem voie să avem tricouri galbene în alte sectoare. Am apelat la Asociaţia Judeţeană de la Caraş-Severin şi ei m-au pus în legătură cu domnul Alex Cândea.

Apoi, UEFA ne-a pus în aşeptare 2-3 săptămâni. Păi cât să aşteptăm? Am vrut şi noi să ştim, merge sau nu cu toba. Într-un final, tot domnul Cândea m-a ajutat şi am primit aprobare. Le-am trimis şi dovada că biletul l-am cumpărat în sectorul nostru, al galeriei. Am cerut aprobarea de la FIFA şi de la UEFA. S-a dus mail-ul peste tot şi apoi s-a întors la FRF şi am primit aprobare abia în săptămâna meciului”, a dezvăluit Cristian Nechita.

ADVERTISEMENT

„Toboşarul de la EURO 2024” trebuie să vină mult mai devreme la stadion

Chiar dacă a primit toată aprobările pentru a avea toba pe stadionul „Ernst Happel”, Cristian Nechita va trebui să ajungă la arenă cu mult timp înaintea celorlalţi suporteri. „Mi-au spus că va trebui să vin cu 2-3 mai devreme la stadion. O să intru pe o poartă separată de intrare şi toba va fi controlată”.

„Mi-au cerut 30 de lucruri ca să înregistrez toba”

Cristian Nechita a făcut spectacol la EURO 2024, mai ales pe străzile din Munchen, Koln şi Frankfurt, unde toba lui a făcut deliciul fanilor. Ca să poată avea toba la turneul final din Germania, fanul român a trebuit să treacă prin nişte controale.

ADVERTISEMENT

„Şi la Munchen, dar şi la Frankfurt am avut ceva probleme. Am înregistrat toba încă de anul trecut. Totul oficial, cu dimensiuni, grosime, au cântărit-o, tot ceea ce mi-au cerut”, a mai explicat fanul românul din Austria.

ADVERTISEMENT

FRF, mesaj special pentru „Zidul Galben”

Meciul cu Austria se va disputa la aproape un an de la EURO 2024, când România a reuşit să obţină calificarea în optimile de finală, iar fanii au creat o atmosferă unică pe străzile din Germania. Acum, FRF le-a pregătit câteva surprize suporterilor „Generaţiei de Suflet”.

„În exteriorul stadionului, aproape de intrarea în sectorul destinat fanilor români va fi amplasat un Info Point special, unde vizitatorii vor putea primi informații utile și materiale promoționale. Atmosfera va fi întreținută de muzică românească, iar tricolorul va fi prezent peste tot, fie prin stegulețele distribuite gratuit, fie prin sesiunile de facepainting deschise tuturor participanților”, a fost anunţul făcut de FRF.

După primele două etape din Grupa H, România ocupă locul 2, cu 3 puncte, după ce , şi a câştigat a doua partidă, 5-1 cu San Marino. De cealaltă parte, Austria nu a jucat încă în preliminariile CM 2026, după ce în primăvară a disputat barajul cu Serbia în Liga Naţiunilor.