Sidney Poitier a fost unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood.

De altfel, a fost primul star de culoare care a obținut mult râvnitul premiu Oscar.

Printre filmele în care a jucat se numără: În arșița nopții, Ghici cine vine la cină sau Crinii câmpului.

Sidney Poitier a murit la vârsta de 94 de ani. A fost primul artist de culoare câștigător al unui Oscar

Doliu la Hollywood. Cel care a deschis calea în cinematografie actorilor de culoare Sidney Poitier a murit la vârsta de 94 de ani. Vestea a fost confirmată de Clint Watson, secretarul primului ministru din Bahamas, dar și de Fred Mitchell, ministrul Afacerilor Externe.

cu origini în Bahamas a primit cetățenia americană la naștere, în 1927. În momentul în care a avenit pe lume, părinții săi erau în vacanță în Miami. La vârsta de 15 ani s-a mutat în Statele Unite.

ADVERTISEMENT

Primul său rol a fost în filmul Blackboard Jungle, în 1955. Prima nominalizare pentru cel mai bun actor a venit în anul 1958, pentru rolul din filmul Lanțul, unde a jucat alături de Tony Curtis. Sidney Poitier a primit premiul Oscar șase ani mai târziu pentru rolul din filmul Crinii câmpului.

În anul 1967, a jucat în trei pelicule care au abordat problema relațiilor rasiale. Ghici cine vine la cină, În arșița nopții și Domnului profesor, cu dragoste.

ADVERTISEMENT

De-a lungul carierei, actorul a primit numeroase premii. Printre acestea se numără: Knight Commander of the Order of the British Empire, Medalia Prezidențială pentru Libertate, Premiul AFI pentru întreaga carieră, Grammy Award for Best Spoken Word Album, Medalia Spingarn, Comandor al Ordinului Artelor și Literelor, Ursul de Argint, sau Stea pe Hollywood Walk of Fame.

Actorul a scris și trei cărți autobiografice și un roman.

Sidney Poitier a fost căsătorit cu Juanita Hardy între anii 1950-1965, iar din anul 1976 a avut o relație cu actrița Joanna Shmkus. Din prima căsătorie a avut patru fete, iar din relația cu Joanna încă două fete.

ADVERTISEMENT

Denzel Washington, al doilea actor de culoare câștigător al unui premiu Oscar, declara în anul 2001, că și-ar fi dorit foarte mult să joace alături de Sidney Poitier.

“Îți voi călca mereu pe urme, Sidney. Nu aș prefera să fac nimic altceva, domnule. Dumnezeu să-l binecuvânteze. El este încă aici, dar da, am ratat această ocazie”, a spus Washington în discursul său de atunci.