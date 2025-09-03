SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs

Serviciul de Informații Externe (SIE) scoate mai multe posturi la concurs, printre care și cel de spion. Ce calități trebuie să aibă un angajat al SIE.

Angajări la SIE. Cum trebuie să arate agentul secret perfect

SIE caută spioni, specialiști Facebook, IT-iști, zugravi, șoferi, mecanici auto și nu numai. scoate la concurs mai multe poziții într-un domeniu care poate să pară fascinant, cel puțin la prima vedere.

Cei care sunt interesați de un astfel de job trebuie să știe că viața în nu este ușoară și presupune o serie de restricții sau limitări de drepturi pentru personalul instituției.

Serviciul de Informații Extern (SIE) angajează ofițer operativ, adică cel care identifică surse de informații direct din teren, culege informații, analizează și informează superiorii cu privire la posibile amenințări.

Ce calități trebuie să aibă candidatul ideal pentru poziția de spion? Potrivit anunțului de recrutare, acesta trebuie să aibă studii superioare, o inteligență peste medie, abilități excelente de comunicare și relaționare. Cunoașterea unei limbi străine reprezintă o condiție obligatorie, iar vorbirea unei limbi rare reprezintă un avantaj. De asemenea, candidații trebuie să aibă disponibilitate de a executa misiuni externe.

Ce face un ofițer de analiză strategică la SIE

Cei care nu sunt dispuși să călătorească sau să se pună în situații periculoase pot opta pentru postul de ofițer de analiză strategică. Acesta realizează activități de analiză strategică prin interpretarea și sintetizarea informațiilor relevante și contribuie la fundamentarea deciziilor.

SIE caută și pentru acest post o persoană cu studii superioare, o gândire critică, curiozitate și atenție la detalii. Ofițerul de analiză strategică are o inteligență de nivel superior și cunoștințe avansate de cultură generală. De asemenea, el trebuie să vorbească fluent o limbă străină de circulație internațională.

SIE caută oameni să te supravegheze pe Facebook și Instagram

Un alt post interesant scos la concurs de SIE este cel de ofițer de analiză rețele sociale/exploatare mediul online. Pe lista responsabilităților se numără identificarea în mediul online a unor informații tactice de interes național și elaborarea unor materiale complexe privind agresiuni informaționale derulate de actori ostili la adresa României.

Nu va fi un job ușor, mai ales în perioada campaniilor electorale, motiv pentru care este obligatoriu să intri în echipa SIE cu energie și entuziasm, să ai rețelele sociale la degetul mic și să ai o pasiune pentru explorarea mediului virtual. Evident, mai ai nevoie de o diplomă de absolvent al unei instituții de învățământ superior, mai ales din specializările: marketing și comunicare, științe politice, relații internaționale/diplomație, limbi străine.

Ce calități trebuie să dețină ofițerul care face monitorizare de presă

Serviciul de Informații Externe recrutează și ofițer analiză surse deschisă/monitorizare media. Acesta are rolul de a semnala operativ informațiile de interes pentru SIE din mass media și social media, inclusiv ”elementele care indică probabilitatea apariției unor crize la nivel internațional”.

Un astfel de post presupune o gândire critică, cunoștințe de PC și rezistență la stres. Candidații trebuie să aibă studii superioare recunoscute iar cei care au absolvit: jurnalism, limbi străine, științe politice, relații internaționale, securitate sau istorie – au un avantaj.

SIE caută și oameni obișnuiți să lucreze cu inteligența artificială

Pasionații de tehnologie au la dispoziție două poziții în cadrul SIE: ofițer cybersecurity și ofițer cercetare/dezvoltare software/hardware. Primul se ocupă cu proiectarea, implementarea și operarea unor sisteme de monitorizare, detecție și răspuns la atacuri cibernetice, iar cel de-al doilea va proiecta soluții tehnice cu rol ofensiv sau defensiv în cadrul unor proiecte complexe ce implică software, hardware sau inteligență artificială (AI).

Alte posturi scoase la concurs de SIE (Serviciul de Informații Externe)

Ofițer criptologie

proiectează și dezvoltă algoritmi și mecanisme criptografice adaptate nevoilor instituționale

realizează criptanaliza și evaluează nivelul de securitate asigurat de diferite soluții criptografice în funcție de serviciile de securitate implementate într-un sistem

Ofițer evaluare criptografică

testează și evaluează produsele criptografice în vederea validării nivelului de protecție oferit asupra informațiilor, conform cerințelor instituționale și standardelor de securitate

Ofițer exploatare cifru

procesează criptografic și transmite/recepționează fluxuri de comunicații cifrate între instituție și misiunile diplomatice ale României sau alți beneficiari legali

exploatează echipamentele criptografice și de comunicații

participă la misiuni externe, atât de lungă durată cât și temporare, în funcție de necesitățile instituției

Ofițer/subofițer administrare rețele de telecomunicații

proiectează, dezvoltă, administrează și întreține sisteme și rețele de comunicații (Voce/Date)

monitorizează rețelele și serviciile de comunicații, asigurând funcționarea continuă și disponibilitatea acestora

implementează și întreține sisteme de comunicații radio, inclusiv analiza și planificarea semnalului radio

asigură mentenanța echipamentelor și suport tehnic pentru utilizatori

utilizează echipamente de măsură pentru evaluarea nivelului de protecție a informațiilor și dezvoltă aplicații software pentru analiza și prelucrarea semnalelor radio

Ofițer/subofițer tehnologia informației

administrează sistemele și rețelele de comunicații, monitorizează funcționarea acestora și asigură mentenanța echipamentelor, precum și suportul tehnic pentru utilizatori

implementează soluții informatice, instalează, configurează și administrează sisteme de operare client/server și politici de securitate, domenii și conturi

gestionează configurațiile hardware și software, asigurând disponibilitatea serviciilor și aplicațiilor operaționale

dezvoltă și implementează soluții tehnice și informatice, intervenind prompt în remedierea disfuncționalităților tehnice identificate

Ofițer/subofițer inginerie mecanică/mecatronică:

proiectează și concepe echipamente și componente mecanice, fie ca ansamble, fie ca subansamble

realizează desenele tehnice necesare producției și coordonează procesul de asamblare

supraveghează procesul de fabricație pentru a asigura conformitatea pieselor cu cerințele tehnice

evaluează periodic necesarul de componente și subansamble necesare construcției sistemelor proiectate

Ofițer jurist

desfășoară activități de specialitate în domeniul propriu, contribuind la îndeplinirea obiectivelor organizației prin expertiză profesională, implicare responsabilă și adaptare la cerințele specifice postului

Ofițer psiholog

desfășoară activități de specialitate în domeniul propriu, contribuind la îndeplinirea obiectivelor organizației prin expertiză profesională, implicare responsabilă și adaptare la cerințele specifice postului

Ofițer limbi străine

utilizează cunoștințele de limbi străine în activitatea de traducere și interpretariat, în scopul îndeplinirii obiectivelor organizației

este interesat de dezvoltare profesională continuă și îmbunătățirea competențelor lingvistice

Subofițer pază

asigură protecția obiectivelor, persoanelor și informațiilor

Personal tehnic-administrativ:

Instalator

Cerințe:

calificare în meseria de instalator

receptivitate la solicitări multiple

rigoare și autonomie în desfășurarea activității

Responsabilități:

execută lucrări de instalații sanitare și termice

asigură funcționarea optimă a instalațiilor și echipamentelor aferente în sediile instituției

Electrician / Electrician autorizat ANRE

Cerințe:

calificare ca electrician și/sau autorizare ANRE

seriozitate și corectitudine

capacitatea de a gestiona eficient situațiile de urgență

Responsabilități:

execută lucrări de instalații electrice

asigură funcționarea în condiții de siguranță a echipamentelor electrice din dotarea sediilor

Conducător auto

Cerințe:

permis de conducere valabil pentru categoriile B, C, D și E

spirit de echipă și bune abilități de colaborare

Responsabilități:

asigură activitățile de transport cu vehiculele din dotarea instituției

Frigotehnist

Cerințe:

calificare în domeniul frigotehnic

capacitate de reacție rapidă în situații tehnice

Responsabilități:

execută lucrări de instalații pentru climatizare

asigură funcționarea echipamentelor de climatizare, ventilație și refrigerare

Lăcătuș mecanic

Cerințe:

calificare în meseria de lăcătuș mecanic

utilizare corectă a echipamentelor specifice

abilități de organizare și planificare

Responsabilități:

execută lucrări de lăcătușărie și construcții metalice în cadrul sediilor instituției

Zugrav

Cerințe:

calificare în meseria de zugrav

atenție la detalii și precizie în execuție

Responsabilități:

execută lucrări de zugrăveli și reparații interioare

realizează retușuri și lucrări de vopsitorie la lemn și metal

Îngrijitor

Cerințe:

seriozitate, responsabilitate și disponibilitate pentru activități repetitive

dorința de stabilitate profesională

Responsabilități:

execută activități de curățenie și întreținere în spațiile instituției

Cum încearcă SIE să-și recruteze angajații

Lista completă cu posturi scoase la concurs se află pe , acolo unde doritorii pot aplica online, în mod direct.

”Ești la început de drum și ți-ai fixat obiective importante. Vrei să faci altceva, să ai o carieră specială, diferită, unică? Îți dorești mai mult decât un job, îți dorești să contribui la realizarea obiectivelor de securitate ale țării tale? Vrei să fii și tu parte din ”first line of defecne” al țării tale? Trebuie doar să îndrăznești.

Serviciul de Informații Externe îți oferă toate aceste oportunități. Căutăm colegi noi, te așteptăm ca membru al echipei! Oferta noastră include mai multe posturi, adecvate pregătirii și proiectelor tale”, se arată pe site-ul SIE.

SIE face angajări. Cum arată viața angajaților din serviciile de informații

Deși sună bine, viața de angajat în serviciile de informații nu este pentru oricine. SIE este una dintre instituțiile care impune restricții și limitări de drepturi personalului său pentru a proteja securitatea națională.

Cât de secret e să lucrezi la SIE? Ce trebuie să știe familia și ce nu

Angajații SIE sunt obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor, nu au voie să facă politică și nici să înființeze asociații. Nici măcar familia nu trebuie să aibă acces la unele detalii legate de activitatea angajatului SIE. ”Angajații nu pot discuta detalii despre atribuțiile lor profesionale, locațiile de desfășurare a activității sau despre operațiunile în care sunt implicați. Acest lucru poate duce la sentimentul de izolare și dificultăți în construirea unor relații de încredere cu familia și prietenii. (…)

Gestionarea informațiilor clasificate și presiunea de a menține standarde înalte de discreție pot genera stres și anxietate, afectând viața de zic cu zi și interacțiunile familiale.

Angajații SIE beneficiază de consiliere psihologică gratuită

Misiunile externe de lungă durată pot reduce semnificativ timpul petrecut cu familia, ceea ce poate afecta relațiile apropiate”, se mai arată pe pagina instituției.

Tocmai de aceea, SIE oferă programe de suport psihologic și consiliere pentru angajați. În anumite cazuri, familia poate fi informată în mod confidențial despre aspecte esențiale ale muncii angajatului pentru a înțelege mai bine natura activității acestuia.

Este periculos să lucrezi la SIE?

Este periculos un job la SIE? Reprezentanții instituției răspund sincer: da! Este vorba despre riscuri profesionale specifice domeniului securității naționale. Participarea la misiuni în medii ostile poate pune în pericol integritatea fizică și psihică a personalului. De asemenea, deconspirarea identității poate atrage amenințări la adresa securității personale și a familiei.

Un alt pericol este cel al sancțiunilor legale pentru cei care divulgă informații secrete. Angajații care au acces la asemenea date sunt obligați să păstreze confidențialitatea inclusiv după ce părăsesc Serviciul.

Cum se pleacă din SIE

Plecarea din SIE înainte de termen se face prin cerere scrisă și semnarea unui acord privind confidențialitatea. După plecare, angajatul poate fi supus unor verificări pentru a se asigura că informațiile rămân protejate. De asemenea, dacă angajatul a beneficiat de formare profesională, ar putea fi obligat să restituie costurile înainte să plece.

Cât de greu e să te angajezi la SIE

Cei care vor să se angajeze în SIE trebuie să parcurgă un proces destul de complex de selecție. Aceștia vor fi supuși unor teste medicale, după care începe procesul de evaluare. Acesta constă în: interviuri, evaluare psihologică, evaluare profesională, evaluarea cunoștințelor de limbă străină, verificări de securitate, comisie de evaluare finală.

Candidații care au suferit condamnări penale sau au făcut parte dintr-o organizație interzisă de lege vor fi descalificați. La fel și consumatorii de droguri sau dependenții de alcool. Persoanele selectate în urma procesului de recrutare trebuie să aibă disponibilitate pentru relocarea în București.

Ce salarii oferă SIE

SIE nu specifică salariul care îl oferă noilor angajați, dar arată, într-o postare pe Instagram, că acesta este ”motivant”. Din informațiile publicate în presă rezultă că salariul de încadrare poate fi mai mic, însă acesta crește exponențial, pe măsură ce câștigi vechime și grade. Potrivit unor surse publice, în 2023, salariul de debut era de 5.000 – 5.500 de lei pe lună. Cel mai mare salariu din instituție este al șefului SIE, care are un venit brut de aproximativ 19.000 de lei pe lună.