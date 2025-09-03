SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs

Serviciul de Informații Externe (SIE) scoate mai multe posturi la concurs, printre care și cel de spion. Ce calități trebuie să aibă un angajat al SIE.
SIE caută spioni, specialiști Facebook, IT-iști, zugravi, șoferi, mecanici auto și nu numai. Serviciul de Informații Externe scoate la concurs mai multe poziții într-un domeniu care poate să pară fascinant, cel puțin la prima vedere.
Cei care sunt interesați de un astfel de job trebuie să știe că viața în serviciile de informații nu este ușoară și presupune o serie de restricții sau limitări de drepturi pentru personalul instituției.
Serviciul de Informații Extern (SIE) angajează ofițer operativ, adică cel care identifică surse de informații direct din teren, culege informații, analizează și informează superiorii cu privire la posibile amenințări.
Ce calități trebuie să aibă candidatul ideal pentru poziția de spion? Potrivit anunțului de recrutare, acesta trebuie să aibă studii superioare, o inteligență peste medie, abilități excelente de comunicare și relaționare. Cunoașterea unei limbi străine reprezintă o condiție obligatorie, iar vorbirea unei limbi rare reprezintă un avantaj. De asemenea, candidații trebuie să aibă disponibilitate de a executa misiuni externe.
Cei care nu sunt dispuși să călătorească sau să se pună în situații periculoase pot opta pentru postul de ofițer de analiză strategică. Acesta realizează activități de analiză strategică prin interpretarea și sintetizarea informațiilor relevante și contribuie la fundamentarea deciziilor.
SIE caută și pentru acest post o persoană cu studii superioare, o gândire critică, curiozitate și atenție la detalii. Ofițerul de analiză strategică are o inteligență de nivel superior și cunoștințe avansate de cultură generală. De asemenea, el trebuie să vorbească fluent o limbă străină de circulație internațională.
Un alt post interesant scos la concurs de SIE este cel de ofițer de analiză rețele sociale/exploatare mediul online. Pe lista responsabilităților se numără identificarea în mediul online a unor informații tactice de interes național și elaborarea unor materiale complexe privind agresiuni informaționale derulate de actori ostili la adresa României.
Nu va fi un job ușor, mai ales în perioada campaniilor electorale, motiv pentru care este obligatoriu să intri în echipa SIE cu energie și entuziasm, să ai rețelele sociale la degetul mic și să ai o pasiune pentru explorarea mediului virtual. Evident, mai ai nevoie de o diplomă de absolvent al unei instituții de învățământ superior, mai ales din specializările: marketing și comunicare, științe politice, relații internaționale/diplomație, limbi străine.
Serviciul de Informații Externe recrutează și ofițer analiză surse deschisă/monitorizare media. Acesta are rolul de a semnala operativ informațiile de interes pentru SIE din mass media și social media, inclusiv ”elementele care indică probabilitatea apariției unor crize la nivel internațional”.
Un astfel de post presupune o gândire critică, cunoștințe de PC și rezistență la stres. Candidații trebuie să aibă studii superioare recunoscute iar cei care au absolvit: jurnalism, limbi străine, științe politice, relații internaționale, securitate sau istorie – au un avantaj.
Pasionații de tehnologie au la dispoziție două poziții în cadrul SIE: ofițer cybersecurity și ofițer cercetare/dezvoltare software/hardware. Primul se ocupă cu proiectarea, implementarea și operarea unor sisteme de monitorizare, detecție și răspuns la atacuri cibernetice, iar cel de-al doilea va proiecta soluții tehnice cu rol ofensiv sau defensiv în cadrul unor proiecte complexe ce implică software, hardware sau inteligență artificială (AI).
Lista completă cu posturi scoase la concurs se află pe site-ul SIE, acolo unde doritorii pot aplica online, în mod direct.
”Ești la început de drum și ți-ai fixat obiective importante. Vrei să faci altceva, să ai o carieră specială, diferită, unică? Îți dorești mai mult decât un job, îți dorești să contribui la realizarea obiectivelor de securitate ale țării tale? Vrei să fii și tu parte din ”first line of defecne” al țării tale? Trebuie doar să îndrăznești.
Serviciul de Informații Externe îți oferă toate aceste oportunități. Căutăm colegi noi, te așteptăm ca membru al echipei! Oferta noastră include mai multe posturi, adecvate pregătirii și proiectelor tale”, se arată pe site-ul SIE.
Deși sună bine, viața de angajat în serviciile de informații nu este pentru oricine. SIE este una dintre instituțiile care impune restricții și limitări de drepturi personalului său pentru a proteja securitatea națională.
Angajații SIE sunt obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor, nu au voie să facă politică și nici să înființeze asociații. Nici măcar familia nu trebuie să aibă acces la unele detalii legate de activitatea angajatului SIE. ”Angajații nu pot discuta detalii despre atribuțiile lor profesionale, locațiile de desfășurare a activității sau despre operațiunile în care sunt implicați. Acest lucru poate duce la sentimentul de izolare și dificultăți în construirea unor relații de încredere cu familia și prietenii. (…)
Gestionarea informațiilor clasificate și presiunea de a menține standarde înalte de discreție pot genera stres și anxietate, afectând viața de zic cu zi și interacțiunile familiale.
Misiunile externe de lungă durată pot reduce semnificativ timpul petrecut cu familia, ceea ce poate afecta relațiile apropiate”, se mai arată pe pagina instituției.
Tocmai de aceea, SIE oferă programe de suport psihologic și consiliere pentru angajați. În anumite cazuri, familia poate fi informată în mod confidențial despre aspecte esențiale ale muncii angajatului pentru a înțelege mai bine natura activității acestuia.
Este periculos un job la SIE? Reprezentanții instituției răspund sincer: da! Este vorba despre riscuri profesionale specifice domeniului securității naționale. Participarea la misiuni în medii ostile poate pune în pericol integritatea fizică și psihică a personalului. De asemenea, deconspirarea identității poate atrage amenințări la adresa securității personale și a familiei.
Un alt pericol este cel al sancțiunilor legale pentru cei care divulgă informații secrete. Angajații care au acces la asemenea date sunt obligați să păstreze confidențialitatea inclusiv după ce părăsesc Serviciul.
Plecarea din SIE înainte de termen se face prin cerere scrisă și semnarea unui acord privind confidențialitatea. După plecare, angajatul poate fi supus unor verificări pentru a se asigura că informațiile rămân protejate. De asemenea, dacă angajatul a beneficiat de formare profesională, ar putea fi obligat să restituie costurile înainte să plece.
Cei care vor să se angajeze în SIE trebuie să parcurgă un proces destul de complex de selecție. Aceștia vor fi supuși unor teste medicale, după care începe procesul de evaluare. Acesta constă în: interviuri, evaluare psihologică, evaluare profesională, evaluarea cunoștințelor de limbă străină, verificări de securitate, comisie de evaluare finală.
Candidații care au suferit condamnări penale sau au făcut parte dintr-o organizație interzisă de lege vor fi descalificați. La fel și consumatorii de droguri sau dependenții de alcool. Persoanele selectate în urma procesului de recrutare trebuie să aibă disponibilitate pentru relocarea în București.
SIE nu specifică salariul care îl oferă noilor angajați, dar arată, într-o postare pe Instagram, că acesta este ”motivant”. Din informațiile publicate în presă rezultă că salariul de încadrare poate fi mai mic, însă acesta crește exponențial, pe măsură ce câștigi vechime și grade. Potrivit unor surse publice, în 2023, salariul de debut era de 5.000 – 5.500 de lei pe lună. Cel mai mare salariu din instituție este al șefului SIE, care are un venit brut de aproximativ 19.000 de lei pe lună.