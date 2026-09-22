Sport

„Pinalti”, campanie de 100.000 de euro pentru Siegfried Mureșan, premierul propus de Nicușor Dan. Dezvăluirile Elenei Udrea despre legăturile cu fostul patron de la Ceahlăul Piatra Neamț

Elena Udrea a vorbit despre Siegfried Mureșan, al treilea premier propus de Nicușor Dan. Ce a spus despre cei 100.000 de euro cu care Gheorghe Ștefan, zis „Pinalti”, i-a finanțat campania
Ciprian Păvăleanu
22.09.2026 | 12:26
Pinalti campanie de 100000 de euro pentru Siegfried Muresan premierul propus de Nicusor Dan Dezvaluirile Elenei Udrea despre legaturile cu fostul patron de la Ceahlaul Piatra Neamt
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Cum a ajuns Pinalti să finanțeze campania lui Mureșan la europarlamentare. Foto: Colaj FANATIK
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Siegfried Mureșan a ajuns în centrul atenției după ce Nicușor Dan l-a propus pentru funcția de premier, iar în spațiul public au reapărut informații despre debutul său politic. Elena Udrea susține că Gheorghe Ștefan, zis „Pinalti”, a finanțat cu 100.000 de euro campania lui Mureșan la alegerile europarlamentare din 2014, iar fostul patron al Ceahlăului Piatra Neamț a confirmat.

Gheorghe Ștefan, zis „Pinalti”, a finanțat campania lui Siegfried Mureșan cu 100.000 de euro

Elena Udrea a readus în discuție modul în care Mureșan a ajuns pe locul eligibil al listei PMP și cum a primit o finanțare de 100.000 de euro din partea lui „Pinalti”, fostul patron de la Ceahlăul Piatra Neamț. Fosta șefă a PMP a povestit că premierul propus de Nicușor Dan a ajuns pe locul al doilea al listei partidului după o propunere din partea Elenei Băsescu.

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Potrivit versiunii prezentate de Udrea, Mureșan avea nevoie de finanțare pentru campania electorală, iar Gheorghe Ștefan a contribuit cu 100.000 de euro: „Domnul Siegfried Mureșan a fost a doua candidatură pe care am susținut-o la alegerile europarlamentare din 2014, al doilea pe lista de candidați la europarlamentare a Partidului Mișcarea Populară, deci n-aș putea acum să spun că sunt împotriva numirii dânsului în această funcție. Cum am ajuns să-l susțin atunci? Nu la recomandarea serviciilor germane și nici a altor structuri. Elena Băsescu a venit cu această propunere, cu această idee ca pe locul al doilea, deci pe un loc eligibil, să fie Siegfried Mureșan, cu care lucrase, colaborase la Parlamentul European”, a declarat Elena Udrea, la România TV.

Cum a ajuns „Pinalti” să finanțeze campania electorală a lui Siegfried Mureșan

Gheorghe Ștefan a prezentat și el o versiune, afirmând că inițial Elena Băsescu urma să ocupe locul al doilea în partid, însă s-a retras, iar Mureșan i-a luat locul. Astfel, cei 100.000 de euro ce erau pregătiți pentru campania fiicei lui Traian Băsescu au ajuns să fie folosiți în campania lui Siegrfied Mureșan.

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„Eu, ca să fiu sincer, nu prea îl cunosc. Deci l-au cunoscut alții, care l-au propus. La PMP, pe locul doi era Elena Băsescu inițial, și eu, ca să fiu sincer, am acceptat să finanțez campania dumneaei. La un moment dat s-a făcut o rocadă, probabil la propunerea lui Traian Băsescu, Elena Băsescu a renunțat și l-a propus pe Siegfried Mureșan, care, după părerea mea, a venit dintr-o anumită zonă… din zona europeană, nu știu ce să vă spun exact.

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Eu voiam să susțin campania Elenei Băsescu. Ea a fost retrasă, banii au rămas pentru locul doi, care a fost al lui Siegfried Mureșan. Eu deja pusesem banii, nu mai aveam cum să îi întorc înapoi. Cine mai îmi dădea banii înapoi de la partid?!. Atunci chiar prima dată am auzit de el. A fost propunerea lui Traian Băsescu”, a declarat Gheorghe Ștefan, conform Antena 3 CNN.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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