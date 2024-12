„Siegrist, singurul plus rămas din era Neil Lennon?”. Răspunsul categoric al oficialului de la Rapid

în debutul acestui sezon. Tehnicianul nord-irlandez a adus la echipă mai mulți jucători noi, însă doar .

Marian Mihail: „Siegrist este singurul plus rămas din ‘perioada Lennon’”

Marian Mihail a fost invitatul lui Robert Niță în ediția de joi, 28 noiembrie, a emisiunii „Suflet de Rapidist”. Directorul executiv al Rapidului a abordat o perioadă sensibilă din istoria recentă a clubului, mai exact antrenorul Neil Lennon.

Robert Niță l-a întrebat pe oficialul Rapidului despre plusurile din perioada tehnicianului nord-irlandez, iar Marian Mihail a recunoscut că singurul lucru pozitiv a fost aducerea lui Siegrist, care este unul dintre cei mai apreciați portari din Superligă.

„(n.r Siegrist e singurul plus rămas la Rapid din era Lennon?) Dacă e să am acum o abordare cantitativă, este singurul lucru rămas, pentru că nu a mai rămas nimic. Nu s-a implementat vreo metodologie sau altceva.

E un plus clar pentru echipă, toată lumea îl laudă. Până la urmă cu ‘experimentul Lennon’ este important că l-am încercat, pentru că noi noi căutăm sponsori noi în fotbal, jucători noi, dar la un moment dat trebuie să ne orientăm și către antrenori noi.

(n.r ca rezultate sportive, ‘experimentul Lennon’ nu a fost unul reușit pentru Rapid) Am resimțit și din punct de vedere financiar. Dacă am fi știut, am fi preferat să nu suportăm costul, dar a fost ceva rezonabil..”, a spus Marian Mihail la „Suflet de Rapidist”.

Cine este Benjamin Siegrist?

Benjamin Siegrist (32 ani) a fost format de către academia celor de la Aston Villa, club de la care a plecat să evolueze în eșaloanele inferioare din fotbalul englez, unde s-a făcut remarcat.

După aventura din Anglia, portarul a decis să facă pasul în campionatul Elveției, la Vaduz, iar prestațiile acestuia l-au propulsat la Dundee, club din prima ligă a Scoției.

Titular incontestabil preț de 4 sezoane la Dundee, Benjamin Siegrist a hotărât să-și încerce norocul la Celtic, club la care l-a cunoscut și pe Neil Lennon. Deși nu a debutat la multipla campioană a Scoției, acesta s-a aflat constant pe banca de rezerve.

Antrenorul Neil Lennon a insistat în această vară pentru aducerea lui Benjamin Siegrist la Rapid București, iar dorința fostului tehnician a fost îndeplinită. În momentul redactării acestui material, portarul elvețian a bifat nu mai puțin de 13 prezențe în tricoul „feroviarilor”, în care a încasat doar 10 goluri și în 5 rânduri a ținut poarta intactă.