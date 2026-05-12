“Sigla aia nouă e o porcărie!” Membru fondator la Dinamo, Dumitru Dragomir dă de pământ cu Nicolescu: “Zici că e o țâță goală!”

Dumitru Dragomir (79 de ani) a vorbit despre subiectul arzător de la Dinamo din această perioadă, reprezentat de necesitatea schimbării actualei embleme, decizia luată de conducătorii clubului recent în acest sens și nemulțumirile generate de această chestiune în rândul suporterilor echipei din „Ștefan cel Mare”. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România a apreciat că este vorba despre o mare eroare din partea factorilor de decizie din această speță.

Dumitru Dragomir, verdict dur după ce a văzut propunerea conducerii pentru noua emblemă a lui Dinamo

Pe de altă parte însă, Dragomir a mai dorit să scoată în evidență cu această ocazie și faptul că președintele Andrei Nicolescu a dat dovadă în viziunea sa de aptitudini de conducere prin hotărârea de a face un pas spate în acest context devenit rapid unul foarte tensionat. Oficialii dinamoviști au informat ulterior începerii revoltei din rândul fanilor că își doresc să înceapă în scurt timp un nou proces de rebranding, chestiune în care urmează ca suporterii să fie consultați în timp util.

„Nu vreau să comentez, pentru că eu sunt membru fondator al clubului Dinamo, dar… Este o porcărie, este o tâmpenie. Ca dovadă, că a renunțat, că e băiat deștept avocatul ăsta (n.r. Andrei Nicolescu). A renunțat la asta. În momentul în care se inflamează (n.r. Cornel) Dinu, care are minte multă. Te uiți la ei, nu te uiți neapărat numai la galerie. Te uiți și la ăștia care au slujit Dinamo o viață și au și minte.

Vorba aia, când îți spun doi-trei oameni că ești beat, te duci acasă, te culci. Imediat a revenit (n.r. Andrei Nicolescu), dacă are puterea de revenire înseamnă că e conducător bun. Vorba lui Dinu, un D neterminat. Dacă la rotundul ăla îi pune un țâmburuș acolo, e o țâță goală. D-ul ăla este un șarpe încolăcit. Devorează câinele. Nu le-a ieșit. Cel care a făcut-o trebuia să o stilizeze”,

Cum a ajuns Dumitru Dragomir membru fondator la Dinamo din epoca modernă

În urmă cu ceva timp, : „Ăștia de la Dinamo habar n-au, mă! Nici nu știu că eu sunt membru fondator la Dinamo. Să se uite în statut, cine sunt membrii fondatori? Eu, Dinu și cu șeful serviciului jurist al Ministerului de Interne suntem membrii fondatori ai lui Dinamo. Eu am fost pus la dospit pentru că am devenit președintele LPF. Eu am trecut la LPF, altfel conduceam tot. Doru Tărăcilă era ministru de interne și a făcut Dinamo. Mai era și generalul Florea de la Constanța, era șeful de cabinet al lui Tărăcilă. Să se uite în statut ăștia de la Dinamo, lui Dinu ar trebui să îi dea cel puțin 2.000 de euro pe lună pentru asta”.

