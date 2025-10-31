Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are experiență”

ADVERTISEMENT

Florin Manea susține că echipa din Serie A unde l-a propus pe Cristi Chivu înainte de Parma este Genoa, însă „grifonii” au refuzat ideea. Agentul a mărturisit și motivul incredibil pentru care italienii nu și l-au dorit pe tehnicianul român.

Genoa, echipa din Serie A care l-a refuzat pe Cristi Chivu

După Parma, Cristi Chivu antrenează Inter în Serie A, echipa cu care a scris istorie, însă acesta putea să ajungă și pe banca tehnică a celor de la Genoa. Ce multă lume nu știa este faptul că Florin Manea este cel care l-a propus pe Chivu „grifonilor” înaintea primei sale experiențe la seniori.

Agentul a mărturisit că italienii de acolo au refuzat varianta antrenorului român din cauza lipsei de experiență la nivelul fotbalului mare. Cu toate astea, Manea s-a arătat un mare admirator al lui Cristi Chivu și al modului în care acesta gestionează situația de la Inter.

„Înainte să fie Chivu la Parma eu am spus că la cum vorbește și cum gândește, o să fie un mare antrenor. Dumnezeu îl ajută și mă bucur că avem antrenor român la Inter Milano și face ce face acolo. Înainte să fie la Parma, l-am propus la Genoa și se uitau strâmb la mine.

Le-am spus: ‘Credeți-mă că o să fie bun’, dar nu au avut încredere. Da, am fost acolo și le-am zis că de ce nu îl iau pe Chivu. Nu l-au vrut că nu prea avea experiență. Are cunoștiințe și principii.

Mi-a plăcut declarația lui acum, deși mi s-a părut că l-au furat puțin cu Napoli. Foarte frumoase declarațiile. Îl felicit pentru că are personalitate și e de apreciat pentru treaba asta”, a declarat Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.

Mesajul lui Chivu pentru contestatari

La finalul duelului Napoli – Inter 3-1, excelent la conferința de presă care cu siguranță a adus multă admirație în jurul său. a avut chiar și un mesaj pentru cei care îl critică pentru evoluțiile sale din Serie A.

„Lumea are dreptul să spună ce vrea. Ca antrenor nu mă voi lamenta vreodată. Am o dorința să văd fotbalul diferit de cum sunt unii obișnuiți. Nu mă interesează nici să văd dacă lumea spune că sunt bun.

Mă interesează numai de jucătorii mei și să câștigăm împreună. Aici suntem mereu obișnuiși să ne lamentam si să ne plângem. Cât voi fi aici nici nu mă interesează ce spune lumea de mine!”, a spus Cristi Chivu.