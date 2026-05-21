„Silent Day” în România! Măsura radicală luată de FRF pentru a-i proteja pe copii

O nouă inițiativă marca FRF vine în sprijinul celor mai tineri fotbaliști. La meciurile juniorilor U13 și U14 din acest weekend, părinții și antrenorii nu vor avea voie să vorbească. Totul vine ca un ajutor pentru micuții care adesea sunt supuși unei presiuni uriașe.

Părinții și antrenorii, obligați să tacă la meciurile copiilor! Explicația oferită de FRF

Federația Română de Fotbal a lansat pe 1 iunie 2025 platforma ., un acronim care reunește valorile pe care FRF vrea să le promoveze în fotbalul juvenil: Bucurie, Respect, Afecțiune, Voință și Optimism. Inițiativa pornește de la o realitate îngrijorătoare din fotbalul de copii: presiunea exercitată de părinți și spectatori de pe marginea terenului îi determină pe mulți tineri să abandoneze sportul, nu din lipsă de talent, ci din cauza fricii de a greși.

, ghiduri pentru părinți, bune practici pentru antrenori și recomandări pentru spectatori, și include inclusiv un formular prin care comportamentele neadecvate ale antrenorilor pot fi raportate.

Experiment special în fotbalul românesc! Ce se va întâmpla la meciurile juniorilor în acest weekend

În acest weekend va avea loc campania Silent Day. Părinții și antrenorii nu vor avea voie să vorbească în timpul meciurilor U13 și U14. Astfel, tinerii sportivi vor putea juca fără să resimtă presiunea venită de pe marginea terenului.

„Pe durata meciurilor din acest weekend (23-24 mai), ultima etapă a sezonului și în preajma Zilei Internaționale a Copilului, în competițiile U13 și U14 organizate de FRF, părinții și antrenorii nu vor avea voie să se facă auziți. Este al doilea demers de acest fel, după ce la fel s-a întâmplat și în luna noiembrie a anului trecut, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului. Scopul Silent Day este de a oferi copiilor un spațiu liber de presiune, în care să se bucure de joc, să ia decizii și să se exprime fără teama evaluării constante din tribune sau de pe margine”, a anunțat FRF.