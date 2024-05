Silvestru Șoșoacă, despre motivul din spatele candidaturii Dianei Șoșoacă la Primăria Capitalei. „Se comportă ca o vedetă ieftină”

Senatorul Silvestru Șoșoacă a vorbit, joi seara, despre motivele pe care le consideră că le are fosta sa soție, Daniela Șoșoacă, să candideze la Primăria Capitalei. În opinia senatorului, aceasta a fost „forțată de Florentin Pandele ca să o ajute pe Gabriela Firea”.

Silvestru Șoșoacă: „Se pare că cei mai violenți ajung și în Parlament”

Senatorul Silvestru Șoșoacă a afirmat, joi seara, că fosta sa soție, Diana Șoșoacă, candidează la Primăria Capitalei pentru că ar fi fost influențată din umbră și „forțată de Pandele ca să o ajute pe Firea, nu din alt motiv”.

Silvestru Șoșoacă s-a referit la de supraveghere, de care a scăpat acum, pe care a fost obligat să o poarte în urma reclamației fostei sale soții, potrivit căreia acesta o „agresa fizic și emoțional”. Silvestru Șoșoacă a vorbit și despre persoanele „violente” sau „neprotocolare” care ajung în Parlamentul României.

„Se pare că cei mai violenți ajung și în Parlament. Sau cei mai neprotocolari, hai să fim eleganți, că e Săptămâna Mare. Cei mai neprotocolari sunt și cei mai tupeiști, se bagă și în față. Eu, nu altcineva, eu am lăsat-o și am trimis-o eu în fața mea și i-am zis: ‘Du-te tu, Diana, în fața mea’ prima dată senator și văd dacă mă mai fac eu deputat după aceea. La mine, să încep cu sfârșitul, s-a încheiat totul în numai 5 zile, după 48 de ore am avut brățara de la picior dată jos, pentru că era și normal să nu o am vreodată”, a declarat Silvestru Șoșoacă la

„Se comportă ca o vedetă ieftină”

Silvestru Șoșoacă a mai acuzat-o pe candidata , cu care se află în proces de divorț, că nu are „limite”, este răzbunătoare, nu vrea să-i fie „contracandidat” și că „se comportă ca o vedetă ieftină”.

„După 5 zile s-a definitivat lucrul ăsta. După 5 zile și 15 minute, Diana făcea din nou declarația să am încă o brățară la picior. Deci femeia asta nu mai avea niciun fel de limite. Polițiștii au luat-o în râs, au pus-o să scrie pe o foaie, ăla e un dosar care nu o să se deschidă niciodată. Ea a plecat cu coada între picioare. Toată ziua a fost ziua de 11 aprilie, zi fatidică pentru mine, în care mi-am luat în cazul Goraci, mi-am găsit dosar penal, am amendă penală, nu mi-e bine, am cazier din cauza asta.

Toate, știm bine, din cauza Dianei. Treaba era politică total. Adică eu să nu-i fiu contracandidat niciodată divei de la București. Spun ‘divei’ pentru că se comportă ca o vedetă ieftină și pentru că este senator de Iași”, a spus Silvestru Șoșoacă.

„Forțată de Pandele ca să o ajute pe Firea”

Motivul pentru care Daniela Șoșoacă candidează la Primăria Capitalei, spune Silvestru, ar veni din partea presiunilor din umbră, inclusiv ale lui Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari, care o „forțează” astfel ca să o ajute pe Gabriela Firea în cursa pentru PMB.

„Amintesc întregii Moldove că ea este bucureșteancă născută la București și, iată, candidează pentru Primăria Bucureștiului, forțată de Pandele ca să o ajute pe Firea, nu din alt motiv. Primăria este ceva nou, a apărut în urma unor contradicții.

Bat două vânturi spre Diana, ea e o furnză care pleacă de colo colo, depinde cum bate mai tare, între numărul unu și numărul doi de pe lista ei de europarlamentare. Dar miza ei sunt banii de la Bruxelles. 27.000 de euro pe lună, pentru cei mai mulți dintre români sunt bani mulți, dar nu sunt foarte mulți, dacă ea atâta poate pe ei îi țintește”, a declarat Silvestru Șoșoacă.