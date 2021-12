Silvia Chifiriuc este decisă să facă unele schimbări importante. S-a apucat de curățenie la final de an și a decis să înlocuiască unele lucruri vechi.

Artista este hotărâtă să-și vândă autoturismul pe care îl conduce de 15 ani și a anunțat deja prețul.

Cel mai probabil, soția lui Petre Roman a pus deja ochii pe o altă mașină.

Silvia Chifiriuc își vinde mașina pe care o conduce de 15 ani. Câți bani a cerut artista

a decis să-și vândă mașina pe care o conduce de 15 ani. A luat această decizie destul de greu, pentru că în timp s-a atașat de mașina sa.

Autoturismul marca Lancia Ypsilon multi-jet (2005) a fost adus din Italia. Mașina este într-o stare foarte bună, așa că cel mai probabil cumpărătorii vor apărea imediat.

Silvia Chifiriuc i-a stabilit deja prețul, 3000 de euro, dar a anunțat că este dispusă să negocieze.

“Este o mașină pe care o am de 15 ani. Am cumpărat-o cu 15.000 de euro, din Italia și m-am folosit de ea, iar acum am pus-o la punct și îmi doresc să o dau mai departe. Este o mașină foarte bună!

E normal și se întâmplă să ne mai și desprindem de lucrurile dragi. M-am servit de ea cu plăcere, am nimerit-o extraordinar de bine, iar de când am cumpărat-o nu am avut nicio problemă cu ea, dar a venit momentul să o dăm mai departe și să facem loc pentru altceva”, a declarat Silvia Chifiriuc

Cum s-a îndrăgostit Petre Roman de actuala sa soție

Fostul premier al României a vorbit despre În cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, acesta a dezvăluit cum s-a îndrăgostit de Silvia Chifiriuc.

“O soție foarte devotată (n.r. Silvia Chifiriuc), foarte iubitoare, pe care eu am îndemnat-o să-și vadă de carieră, pentru că are o voce foarte frumoasă. Și acum, eu consider că ar trebui să aibă o carieră mult mai înfloritoare.

Eu în niciun caz, nu am voce. Ea cântă, Silvia (râde). Ce bucurie mai mare poate avea un bărbat decât ca soția să se simtă bine”, a spus Petre Roman.