Silvia De La Vegas explică de ce nu a obținut cetățenia americană, deși e plecată de mult în SUA, și de ce revine des în România: „M-am dezrădăcinat”

Silvia De La Vegas dezvăluie, în exclusivitate pentru FANATIK, de ce e nevoită să revină des în țara noastră și cum se împarte între SUA și România.

Silvia De La Vegas își împarte viața între SUA și România

Cântăreața Silvia Lăuneanu spune că se simte mai degrabă americancă decât româncă, iar la noi vine destul de des pentru că e legată emoțional de anumite persoane. Mama și soacra ei sunt bolnave și ăsta e unul dintre motivele pentru care revine mereu în țară, să se asigure că sunt bine. Mai mult de atât, fiul vedetei, Alexandru, studiază la o școală din România, unde s-a integrat foarte bine.

„Este haotic spus că am fost într-un du-te-vino. La noi a fost controlat, pentru că așa arată viața noastră. Nu aș putea să explic, pentru că lumea nu ar putea să înțeleagă. În interiorul familiei noastre sunt lucruri care ne țin aproape de România, și aici e strict legat de familie. Mamele noastre care sunt singure și bolnave aici în România, nu le putem lua cu noi în America. Asta ne ține strâns legat de România.

Apoi e școala lui Alexandru, el a început clasa pregătitoare aici, acum e în clasa a doua. Nu mi-a părut deloc rău că se simte aici extraordinar de bine, e întregul lui univers la școală, e foarte legat de școala lui. Tot ce se întâmplă e la un nivel foarte înalt. El învață perfect atât româna cât și engleza. Va fi capabil să învețe atât într-o școală din România, cât și într-o școală internațională”, a declarat Silvia De La Vegas pentru FANATIK.

Cum se mai simte mama cântăreței, afectată de demență: „E pe linia de plutire”

În continuare, cântăreața vorbește despre situația medicală a mamei sale, care pare că s-a ameliorat. Femeia suferă de demență, dar noua schemă de tratament a pus-o pe linia de plutire.

„Într-adevăr mă împart între America și România. Nu e deloc ușor de trăit în felul acesta. Aproape că îți pierzi rădăcinile și nu mai știi exact unde e acasă. Nu mai știu exact unde mă simt mai bine. În România vin foarte des, datorită mamelor pe care trebuie să le îngrijim. Normal că avem persoane plătite care au grijă de ele cât suntem plecați, dar ne-am împărțit așa. Eu reușesc să stau în țară câte 4-5 luni, să fiu mai aproape de Alexandru. Acum eu sunt în România din octombrie și voi pleca din nou în Statele Unite în martie.

Mama e pe linia de plutire, are o schemă de tratament pe care o urmează cu strictețe. Mergem cu acest tratament și vedem cât o să dureze toată treaba asta”, a explicat Silvia Lăuneanu, pentru FANATIK.

Ce muncește Silvia Lăuneanu în State și cu ce se ocupă soțul ei

Totodată, Silvia ne-a spus cu ce se ocupă în SUA. Românca noastră este profesoară de muzică. Îi învață pe studenți atât instrumente muzicale, cât și noțiuni ce țin de canto.

„E un job foarte flexibil pentru mine. Eu conduc patru catedre la o academie de muzică din Florida. Mi-a plăcut mult schimbarea, am văzut cum funcționează statul floridian. Pentru că am acest program flexibil și pot să îmi fac orele cum îmi doresc, pot pleca oricând îmi doresc. În momentul de față, am patru catedre: vioară, pian, canto și musicall.

Agenda mea e încărcată începând cu martie, am module foarte interesante. Predau și muzica tradițională cu tot ce se întâmplă în lume. Am și un festival în iunie-iulie. Toți studenții mei mă așteaptă cu brațele deschise și asta e partea cea mai bună”, a declarat Silvia, pentru FANATIK.

Cu ce se ocupă, însă, soțul ei? Artista ne-a lămurit: „Soțul meu lucrează online, el a fost pilot militar, iar acum lucrează în IT, creează programe și aplicații. Nu e prins, nu e legat de un birou, poate fi oriunde în lume”.

Silvia De La Vegas nu e mulțumită de cum se face treabă în domeniul ei la noi în țară

Silvia e convinsă să renunțe, treptat, la România în primul rând pentru că s-a integrat extraordinar de bine în America. vine și cu câteva critici vizavi de performanța de la școlile de muzică de la noi și peisajul muzical autohton.

„E foarte greu de spus dacă vom renunța vreodată la România. Parcă un pic mai mult trag către Statele Unite, căci funcționez bine profesional acolo. România nu e un tărâm profesional în care să mă simt foarte bine. Niciodată nu m-am simțit bine aici din punct de vedere al peisajului autohton muzical. Sunt un om dezrădăcinat și nu mai știu exact unde este casa”, povestește Silvia De La Vegas.

Dacă ar fi să se stabilească în țara noastră, Silvia ar lucra mai degrabă ca performer. „În România, dacă aș lucra aș fi doar performer. Ni s-a propus mie și lui Daniel, dar nu am putut. Aș face propria mea academie de muzică, dar unde să se predea muzică adevărată. Am văzut că sunt multe academii de muzică, dar nu știu cât de pricepuți sunt cei care predau acolo. Am văzut că e un fel de nișă, sunt academiuțe de muzică, mulți care au făcut două ore de muzică deja se consideră experți”, a dezvăluit .

În continuare, de ce nu a reușit să obțină cetățenia americană, spre deosebire de soțul ei, care a plecat din tinerețe în SUA, stabilindu-se în New York.

De ce nu a obținut Silvia De La Vegas cetățenia americană

„E greu de înțeles din afară de ce toată această plimbare transatlantică. Eu trebuie să petrec destul de mult timp și pe teritoriul american, pentru că sunt singura din familie care nu are încă cetățenie. Exact din cauza acestui aspect, pentru că prezența mea fizică nu a fost suficientă încât să aplic pentru cetățenie. Alexandru e cetățean american, și român.

Soțul meu e cetățean american, pentru că a stat 25 de ani acolo, dar și român, căci a plecat din tinerețe și a stat la New York. Eu am tot ce trebuie pentru a aplica la cetățenie, dar nu am suficient timp fizic petrecut pe teritoriul SUA. De aceea, trebuie să merg acolo să nu îmi pierd green-cardul, să aplic la un moment dat pentru cetățenie. În acel moment, se vor termina drumurile”, ne-a zis Silvia.

2025, an plin pentru artistă

Anul acesta pare să fie unul promițător pentru artistă, cu toate că a renunțat de mult să își facă planuri. Are multe proiecte în picioare.

„Pregătesc un recital pentru Sunshine Star Festival și mai am un recital pentru luna iunie în Orlando.

Am deja multe lucruri pe care trebuie să le fac. Am renunțat la a-mi face planuri, pentru că viața e plină de surprize. Voi lăsa 2025 să mă surprindă, dar nu stau cu mâinile în buzunar”, a încheiat Silvia, în exclusivitate pentru FANATIK.