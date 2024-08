Silvia Dinică, USR, despre sondajul CURS pentru prezidențiale. „E o poză foarte convenabilă pentru coaliția PSD-PNL”

Silvia Dinică, senatoare USR, a vorbit, luni, despre recentul sondaj CURS cu privire la intențiile de vot ale românilor la alegerile prezidențiale. Potrivit Silviei Dinică, sondajul e „o poză foarte convenabilă pentru coaliția PSD-PNL”.

„Arată ceea ce își dorește actuala coaliție să vadă românii”

Silvia Dinică, senatoare USR, a comentat, luni, un recent sondaj CURS referitor la intențiile de vot ale românilor la alegerile prezidențiale din noiembrie. Potrivit sondajului, președintele PSD, , se află pe primul loc în preferințele electoratului, cu un procent de 32%. Locul doi este adjudecat de președintele PNL, (19%), urmat de Mircea Geoană (15%), președintele AUR, George Simion (14%), președinta USR, Elena Lasconi (11%) și președinta SOS România, Diana Șoșoacă (5%).

Silvia Dinică afirmă că sondajul respectiv arată doar ce își dorește coaliția PSD-PNL să vadă electoratul, mai ales cei care nu urmăresc îndeaproape politica din țară, fiind transmis mesajul că nu există altă alternativă, dar că situația o să fie schimbată de candidata USR la prezidențiale, Elena Lasconi.

„În primul rând, sondajul acesta, de acum, e o poză și e, cumva, o poză foarte convenabilă pentru coaliția PSD-PNL. Practic erau primii 3, primii 3 care știm sunt susținuți de PNL, PSD și Mircea Geoană, care e independent, dar e PSD. Deci, cumva, poza asta arată ceea ce își dorește actuala coaliție să vadă românii, mai ales românii care nu urmăresc foarte atent viața politică, pentru că vor să transmită mesajul ăsta, că nu există nicio altă alternativă”, a declarat Silvia Dinică pentru .

„Noi USR avem candidat. Avem Elena Lasconi, candidatul pentru prezidențiale și este un candidat de dreapta, care o să vină cu soluții și cu mesaje cât mai clare, astfel încât poza asta să se schimbe și realitatea alegerilor să fie alta”, a adăugat ea.

Conflictul PSD-PNL, „un spectacol pentru televizor”

Silvia Dinică a comentat și atacurile dintre PSD și PNL spunând că este vorba de un conflict „de fațadă” și de un „spectacol pentru televizor” în condițiile în care, spune ea, liberalii nu au făcut opoziție reală la măsurile luate de PSD.

„Cearta asta din coaliție e doar o ceartă, din nou, pentru cei care urmăresc televiziunea și vor vota curând, pentru că eu nu am văzut în toți anii ăștia ca PNL-ul să se fi opus real la vreuna dintre măsurile care erau departe de a fi măsuri de dreapta și dacă nu gândim în termeni de ideologie, erau măsuri care nu ajutau românii și nu am văzut o poziție, nu am văzut o o încercare reală de a schimba. Hai să ne gândim chiar și la taxa pe boală la care au girat-o, au votat-o și după aceea păreau că se opun ei. Deci nu am văzut decât un spectacol pentru televizor în care cearta asta este, cumva, una de fațadă”, a mai spus senatoarea USR.