Silvia Dumitrescu a slăbit spectaculos. Ce dietă a ținut renumita artistă

Silvia Dumitrescu arată spectaculos la vârsta de 60 de ani, după ce a reușit să dea jos kilogramele în plus acumulate în ultimii ani. Imaginile postate pe rețelele de socializare o arată pe îndrăgita artistă într-o formă fizică de invidiat, aceasta dezvăluind dieta cu ajutorul căreia a slăbit.

Celebra cântăreață de muzică ușoară a dat jos în jur de 14 kilograme și asta într-un timp foarte scurt, fiind vorba de 4 luni. Silvia Dumitrescu a ajuns la silueta de invidiat de acum după ce a renunțat la mâncarea nesănătoasă, dulciuri, pâine și prăjeli.

„Am slăbit, da, vreo 13-14 kilograme în aproape 4 luni. Am ținut un regim strict, mai exact, am mâncat la ore fixe. Am renunțat la dulciuri, carbohidrați, pâine, prăjeli, la mâncarea nesănătoasă”, a mărturisit vedeta pentru wowbiz.ro.

Cum a reușit Silvia Dumitrescu să dea jos aproximativ 14 kilograme

Frumoasa artistă care va împlini în toamna acestui an vârsta de 61 de ani a mărturisit că este foarte mulțumită de felul în care arată. Cântăreața se simte excelent în propria piele având curaj să poarte inclusiv fuste scurte, lucru pe care nu l-a mai făcut de 20 de ani.

„Mă simt bine și sunt mulțumită de cum arăt. Recent, la o emisiune, am îmbrăcat și eu o fustă scurtă, după vreo 20 de ani de când nu mai făcusem asta”, a completat renumita solistă, potrivit sursei citate mai devreme.

Silvia Dumitrescu a slăbit miraculos și în urmă cu 2 ani

Totodată, vedeta a precizat că a contat foarte mult sfatul medicului, dar și programul strict al meselor. Artista a mărturisit că a ținut o dietă care i-a venit ca o mănușă, acesta fiind probabil și motivul pentru care a reușit să slăbească într-un timp atât de scurt.

„Dimineața la ora 10:00 micul-dejun, la 12:00 prânzul și la 18:00 masa de seara, e strict. Mănânc și paste câteodată, dar nu mă omor.

Mănânc pește dacă mi-e poftă, salata îmi place mult. Salata de roșii cu puțină verdeață. Sunt lucruri obișnuite, am ținut un regim care mi s-a potrivit.

M-am abținut de la lucrurile care îmi plac”, a povestit cântăreața în urmă cu 2 ani când a slăbit, de asemenea, în mod miraculos aproximativ 15 kilograme, informează unica.ro.