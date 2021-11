Silvia Popescu, dublă câștigătoare a show-ului Bravo, ai stil, confesiuni șocante: „Mi-am amanetat lustra să-mi cumpăr pantofi”

Silvia Popescu, dubla câștigătoare a show-ului Bravo, ai stil, a făcut câteva dezvăluiri neașteptate despre ea într-un interviu acordat lui Mihai Ghiță, pe Youtube.

Cea mai excentrică fostă participantă în concursul de modă de la Kanal D spune că viața i s-a schimbat destul de mult de când a câștigat de două ori emisiunea, dar principiile ei au rămas aceleași.

Vedeta a spus că, deși și-ar permite să o ducă bine, preferă să stea în chirie, fashionista locuind într-un bloc nu foarte scump din cartierul Dristor, în București.

Silvia Popescu, mai săracă după ce a participat la Bravo, ai stil

Silvia vorbește despre viața ei sentimentală, dar și despre cum și-a asumat rolul de mamă. Blondina are o fetiță pe nume Evolette, cu care mai postează din când în când fotografii și videoclipuri pe rețelele de socializare.

Silvia a mărturisit că deși are un copil, ea se vede mamă a trei copii și că maternitatea nu a zguduit-o atât de tare încât să renunțe la anumite vise.

Bravo, ai stil All Stars a spus că nu îi este de nimic mai teamă decât de sărăcie. Ce ar întrista-o foarte tare ar fi să nu își permită, de asemenea, anumite articole vestimentare. Pentru niște pantofi, vedeta a spus că a fost nevoită să își amaneteze candelabrul din casă.

„Nu suport sărăcia. Ca să-mi cumpăr pantofi mi-am amanetat lustra. De aceea mă aflu încă în chirie în Dristor. Stau într-un apartament de 60 de metri pătrați, unde mă copleșesc hainele, accesoriile și greutatea minții mele”, a povestit Silvia Popescu în emisiunea „În oglindă”, care va fi difuzată în curând pe .

„Am fost amanta cuiva. Am pierdut sarcina peste trei luni”

„În ultimii trei, patru ani din viață am fost cea mai săracă. Au fost nașpa”, a mai spus blondina.

Silvia a vorbit și despre câteva subiecte extrem de sensibile, precum pierderea unei sarcini. „Am fost amanta cuiva. În două săptămâni, am făcut testul. Am rămas însărcinată. Am pierdut sarcina peste trei luni”, a mai povestit Silvia Popescu.

Silvia Popescu a devenit cunoscută în primul sezon al emisiunii Bravo, ai stil, unde a învins-o în finală pe actuala prezentatoare a emisiunii Puterea dragostei, Cristina Mihaela Dorobanțu.

S-a remarcat încă de la prima apariție la televizor cu stilul ei extravagant, atât în privința ținutelor, cât și în felul în care vorbește și câștigă simpatia publicului.