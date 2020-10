Silvia Popescu, dură cu fetele de la Bravo, ai stil Celebrities: „Au umbrit totul alte specimene”

Silvia Popescu, dublă câștigătoare a competiției Bravo, ai stil (prima ediție + ediția All Stars) este tranșantă cu privire la reprezentațiile din actualul sezon, al celebrităților.

Cea mai stilată femeie din România a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre cum vede emisiunea în care a participat și a câștigat de două ori, iar cuvintele ei nu au fost tocmai lapte și miere, blondina din Târgu Jiu fiind cunoscută pentru sinceritatea ei mai ales.

Fosta concurentă, care pregătește o mare surpriză pentru fanii ei și nu numai, a spus că în momentul în care a văzut care sunt concurentele acestui sezon plin de VIP-uri a renunțat să se uite.

Silvia Popescu, tranșantă cu fetele de la Bravo, ai stil

A văzut câteva episoade, mici fragmente din emisiuni și îi place doar de două dintre concurente, însă e mult spus că sunt neapărat favoritele ei pentru marele premiu.

„Nu m-am uitat mai deloc. Doar când am văzut cine sunt în concurs, nu am putut. Pot să zic că îmi place de Alexandra Ungureanu, de Andreea Tonciu, dar nu am stat să mă uit pentru că au umbrit totul alte specimene și efectiv nu am putut să pierd timpul. Oricum, nu știu cum fac față unele în acest concurs”, a declarat Silvia Popescu pentru FANATIK.

Fosta concurentă a mai spus că are planuri foarte mari, după ce ne-a tot ”amenințar” că va revoluționa industria modei din România, căci de idei nu duce lipsă.

Pregătește o surpriză uriașă

Superstițioasă din fire, nu a vrut să spună despre ce e vorba, însă entuziasmul este cât casa: „Nu vreau să spun, dar lucrez la ceva mare, ceva uriaș. Acuma… Dumnezeu să mă ajute”.

Silvia Popescu a câștigat prima ediție Bravo, ai stil, unde s-a duelat în marea finală cu Cristina Mihaela Dorobanțu, prezentatoarea emisiunii Puterea dragostei de la Kanal D.

Dacă în primul sezon diferența de voturi dintre ea și Dorobanțu a fost mică, în ediția All Stars a câștigat detașat în fața Iulianei Doroftei, cea care câștigase sezonul al treilea al concursului de modă.

