Legenda Universității Craiova a dat de pământ cu Rapid după 2-2 în Bănie: „Cei mai slabi! Cel mai bun jucător al lor? Arbitrul!”. Video

Legenda Universității Craiova nu a menajat Rapidul după 2-2 pe „Oblemenco”. Echipa lui Costel Gâlcă a fost „mitraliată” după remiza din Bănie.
Mihai Dragomir, Tibi Cocora
02.11.2025 | 23:16
Silvian Cristescu a spulberat Rapidul lui Gâlcă după remiza din Bănie. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
U Craiova – Rapid 2-2 a fost derby-ul etapei a 15-a din SuperLiga. Silvian Cristescu, legenda oltenilor, a fost prezent la meci. Fostul mare jucător al echipei din Bănie a șters pe jos cu formația pregătită de Costel Gâlcă. Ce a spus, de fapt.

Silvian Cristescu a făcut praf Rapidul lui Gâlcă după 2-2 cu Craiova pe „Oblemenco”

„Ion Oblemenco” a găzduit la meciul U Craiova – Rapid 2-2 aproximativ 20.000 de oameni, iar partida s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Ambele echipe s-au luptat pe viață și pe moarte pentru cele 3 puncte.

Într-o atmosferă de derby veritabil, cele două formații au încheiat la egalitate după un penalty transformat de Nsimba în ultimul minut de prelungiri. Silvian Cristescu i-a criticat aspru pe giuleșteni.

„Am dominat meciul din minutul 1 până în minutul 90. Ei au avut două șuturi, două goluri. Rar sunt meciuri de genul acesta, în care echipa gazdă să aibă la fiecare fază ocazie, mai ales în prima repriză, și să termini 2-2 la ultima fază. Rapid a fost o echipă… cred că cea mai slabă care a venit anul acesta pe ‘Oblemenco’. Cel mai bun jucător de la ei, ca de obicei, a fost arbitrul.

O primă repriză care a curs frumos, ai lăsat jocul, și în a doua ai întrerupt la fiecare minut, pentru ce? Nu știu dacă s-au jucat 20 de minute în repriza a doua. Au cerut fault la fiecare fază. Întreruperi la 6 minute, lasă jocul. Noi meritam victoria. Locul 3 nu e mulțumitor la finalul turului!”, a declarat Silvian Cristescu după U Craiova – Rapid 2-2.

Fanii Rapidului, ostili cu Mirel Rădoi

Nici rapidiștii nu s-au lăsat mai prejos în derby. Ultrașii bucureștenilor, prezenți peste 1200 pe „Oblemenco”, nu l-au menajat pe Mirel Rădoi. După ce l-au înjurat etapa trecută, după victoria de acasă cu Unirea Slobozia, suporterii Rapidului l-au atacat și în deplasare. Tehnicianul român a auzit ploaia de injurii adresate și a avut un gest ironic la adresa suporterilor de la Rapid, arătându-le un simplu ok din mână.

Silvian Cristescu a șters pe jos cu Rapid

