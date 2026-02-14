Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Silvian Cristescu, acuzații explozive după suspendarea lui Baiaram pentru dubla cu FCSB: „Pedepsiți drastic! Coincidența e prea mare, nu e întâmplător”

Ștefan Baiaram a primit două etape de suspendare după conflictul cu suporterul dinamovist. Legendele Universității Craiova au protestat vehement după ce „perla” oltenilor nu are drept de joc fix cu FCSB.
Mihai Dragomir
14.02.2026 | 11:43
Legendele Universității Craiova, vehemente după suspendarea lui Ștefan Baiaram. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Universitatea Craiova nu se bazează pe Ștefan Baiaram nici la meciul de duminică, când întâlnește din nou FCSB, dar în campionat. Legendele clubului din Bănie au reacționat dur.

Silvian Cristescu, ploaie de acuze după ce Baiaram a fost suspendat pentru „dubla” cu FCSB

Universitatea Craiova s-a calificat în sferturile Cupei României după 2-2 cu FCSB acasă, joi seară. Oltenii au jucat fără Ștefan Baiaram, cel care a primit două etape de suspendare după incidentul cu suporterul dinamovist după jocul de la București.

Silvian Cristescu a vorbit în direct despre pedeapsa primită de „perla” oltenilor și consideră că nu a fost întâmplător faptul că fotbalistului i-a fost luat dreptul să joace fix când Universitatea Craiova întâlnește FCSB de două ori în aceeași săptămână.

„Eu nu am văzut-o întâmplătoare. Eu sunt subiectiv, dar nu am văzut-o întâmplătoare. Când se întâmplă atâtea lucruri pe stadioane, noi suntem dați exemplu și pedepsiți drastic, de fiecare dată. Deocamdată, Universitatea Craiova e una dintre cele mai iubite echipe din țară, cu o masă foarte mare de suporteri, nu numai în Oltenia, ci și în țară. A participat în cupele europene, a dus puncte României, a dat jucători de-a lungul timpului la echipa națională, de ce noi suntem tratați altfel decât celelalte competitoare ale noastre? La asta mă refer, la astea mai din față. Noi suntem tot timpul tratați altfel.

Așa este. Păi dacă ne aducem aminte, cred că în 2015, la Tănase, la Dodel, este identic. De ce nu s-a sesizat nimeni? Atunci s-a spus că a fost provocat. La mine, Baiaram nu a fost provocat. (n.r. – acuzați FCSB?) Nu, Doamne ferește. A căzut din cer așa o suspendare. Eu am enumerat mai înainte ce înseamnă Universitatea Craiova pentru zona noastră, pentru Oltenia și că avem foarte mulți suporteri și în țară. La celelalte echipe… care sunt undeva asemănătoare cu noi, referitor la suporteri, se mai trece cu vederea, să spunem că nu aplică regulamentul ad litteram. 

Întâmplător nu îi s-a dat o etapă. Nu domne, îi dau două etape. E coincidența prea mare. Eu sunt subiectiv, dar, haideți să întrebăm un om care e obiectiv. Cum s-a întâmplă că tu dai două etape de suspendare la meciurile astea două, iar noi suntem lipsiți de cel mai valoros jucător al nostru pe faza de atac!?”, a spus inițial Silvian Cristescu.

Sorin Cârțu ridică semne de întrebare după suspendarea lui Baiaram. „Cred altceva!”

Sorin Cârțu, cel care reacționase în exclusivitate pentru FANATIK imediat ce a aflat de suspendarea lui Baiaram și a spus că odată cu apropierea play-off-ului, „au început jocurile”, a vorbit din nou despre acest subiect. El consideră că nu doar jucătorul trebuia sancționat.

ADVERTISEMENT

„La Bairam, la cum s-a acționat asupra lui, mă așteptam și la Dinamo. Este o lipsă de organizare, s-a întrerupt partida. Cel vizat în timpul partidei a fost tot Baiaram. Graba cu care a fost amendat Baiaram… voiam să văd o acțiune din asta împotriva clubului. Voiam să văd o sancțiune organizatorică și pentru Dinamo.

Nimeni nu avea voie să stea acolo, trebuia să se tragă acel tunel, iar jucătorul să nu aibă contact cu un suporter înrăit. (n.r – suspendarea lui Baiaram două etape) Nu vreau să o iau ca o coincidență. Pot să interpretez în felul meu, să cred și altceva!”, a spus și Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

  • 15 februarie 2026 este data meciului din campionat dintre Universitatea Craiova și FCSB
  • 27 este numărul etapei în care se joacă meciul

