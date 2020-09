Cine este omul pe care s-a supărat Cristiano Bergodi la meciul cu Voluntari. “Peste tot unde e scandal apare numele meu”. Exclusiv

Universitatea Craiova merge ceas în Casa Pariurilor Liga 1. Oltenii au patru victorii din patru meciuri în campionat, însă spiritele sunt încinse în Bănie. Cristiano Bergodi a erupt după meci și a lansat un atac la adresa oamenilor din anturajul echipei.

Bergodi a fost nemulțumit de faptul că persoanele din anturajul echipei dau indicații din tribună și îi critică deciziile în timpul meciului. Antrenorul italian spune că este scos din sărite de aceste reacții, care fac rău clubului.

FANATIK a aflat că persoana la care se referea Cristiano Bergodi este Silvian Cristescu. Fostul fotbalist al Universității Craiova nu are o funcție oficială la club, însă este unul dintre apropiații patronului Mihai Rotaru.

Silvian Cristescu, omul pe care s-a supărat Cristiano Bergodi la meciul cu Voluntari! Temperamentul vulcanic al fostului fotbalist l-ar fi deranjat pe italian

Cristescu a fost ieri la meci și este cunoscut ca o persoană care trăiește la intensitate maximă meciurile Universității Craiova și nu se ferește să strige la jucători din tribună. Temperamentul vulcanic l-a deranjat pe Cristiano Bergodi, mai ales că nefiind suporteri în tribună, se aud toate aceste indicații de la loje.

Silvian Cristescu a spus pentru FANATIK că nu crede că la el se referea Cristiano Bergodi, mai ales că el nu are treabă cu ceea ce se întâmplă la echipă: “Nu este adevărat, nu cred că s-a referit la mine.

Cristescu: “Văd că peste tot unde e scandal apare numele meu. De ce se întâmplă asta chiar nu știu”

Nu știu de ce este el supărat. Ar trebui să îl întrebați pe el ce îl deranjează. Azi dimineața am aflat pentru că aseară după meci nu m-am mai uitat la televizor. Cine știe de ce e supărat? Chiar nu pot să comentez.

Văd că peste tot unde e scandal apare numele meu. De ce se întâmplă asta chiar nu știu. Eu nu am nicio treabă cu ce se întâmplă la echipă. Ce treabă am eu?”, a spus Cristescu pentru FANATIK.

Bergodi: “Am jucat aici 11 meciuri și am câștigat 10 partide. Am făcut 30 de minute proaste cu CFR și zicea lumea că sunt prost”

Poreclit “Il Capitano”, Cristescu a fost printre puținii oameni prezenți la tribuna oficială, “greii” Mihai Rotaru, Sorin Cârțu și Marcel Popescu fiind carantinați la domiciliu după ce au fost infectați cu noul coronavirus.

Cristiano Bergodi și-a exprimat nemulțumirile la finalul meciului: “E ceva aici care nu îmi place deloc. Jucătorii aud lucruri care nu-mi plac din tribune. Lumea vorbește că aici e un prost, dar am avut 11 meciuri, dintre care 10 victorii!

Am pierdut doar 30 de minute cu CFR! Nu-mi place deloc când persoane din anturajul echipei vorbesc despre noi. Dacă ar fi suporteri și ne-ar înjura aș spune… dar sunt persoane din anturajul echipei.

Ne pare rău că am ieșit din Europa. Eu sunt primul care a greșit, poate că am subestimat echipa aceea. A fost o rușine, am ieșit. Am jucat aici 11 meciuri și am câștigat 10 partide. Am făcut 30 de minute proaste cu CFR și zicea lumea că sunt prost. Parcă toată lumea de aici nu e mulțumită. Sunt persoane care vorbesc în continuare

Acum, dacă Dinamo Moscova a fost eliminată, ce?! Jucătorii se sinucid? Știu că am dezamăgit multă lume, mi-am asumat, am spus că eu sunt de vină, dar nu putem să vorbim mereu despre Georgia, Georgia, Georgia”, a tunat Bergodi la finalul confruntării.

Momente tensionate între Bergodi și Cârțu la Mediaș: “Eu la meci sunt suporter, frate!”

Nu este prima dată când Cristiano Bergodi reacționează la sfaturile venite din tribune. La meciul din play-off cu Gaz Metan Mediaș, câștigat de olteni cu 2-1, italianul ar fi avut un conflict cu Sorin Cârțu, nemulțumit de faptul că președintele echipei dă indicații din tribune. Și atunci, Craiova a învins cu 2-1:

“Eu cu Cristiano ce să avem? Nu. Ce indicații să dau? Păi erau ultimele minute, striga toată lumea atunci în tribună. Eu la meci sunt suporter, frate, mă manifest ca suporter, nu am treabă cu antrenorul.

Nu am ce să fac. Am reacții ca orice suporter: dă în ea, fă asta, fă aia. Eu știu? Întrebați-l pe el. Eu nu am făcut nimic, nicio chestie. Deci nu cred. Eu am voce mai groasă, dar în niciun caz nu am spus”, a explicat Cârțu.