Jurnalule meu drag dă ultras ultra ultras, e zii dă meci, măăă! Pă iei, pă iei, pă iei, pă mam-a lor! Ce pui mei! Î-i rupem, î-i mâncăm, î-i distrugem! Păi ce crede puiștii ăia? Că na murit spirtu-n noi! Totu pentru culori! Navem mamă, navem tată pentru culori! Pentru culori trăim, pentru culori murim, să moară mama! săi rupem l-a picioare!

Silviu Ghering e nervos cu nervii din cauză dă datorită violențele dîn fotbalul românesc. Jurnal dă ultras ultra ultras: „Mam bătut, frateee, mam bătut! Leam dat decisiv-a!”

Ma-m spălat cu nește pufoaică pă dinți, că suntem ieuropeni, curați în gură șin simțiri, ce Ieuropa mea! Încălzirea la sac am făcuto la pernă din lipsă dă sac.

Un-doi rapid fără minge, cu pumnii, upercut în ficat, upercut în burtă, upercut în gât, upercut în bărbie, un-doi fără minge, cu pumnii! Trei serii cu pauze dă țigare. Auoleooo, apropos, să nu uit sămi bag bricheta în cu…, în cu… în cu… sămi bag bricheta să nu mio găsească vitele ale-a dă bodigarzi, poate o arunc în capu’ la vreun gușter din proștii ăia după teren.

Cine dreaqu a cântat „Hai la lupta cea mare”? BIUGI Mafia sau Paraziții?

Buuun… bașcheții negri, blugii negri, tricoul negru, negruuu tot! Ca pirații din Caraibe, ce piratu meu, să moară mama! Pă iei, pă iei, pă iei, pă mam-a lor! Ce pui mei! Îi rupe-m, îi mâncă-m, îi distruge-m! săi rupem l-a picioare!

…Baticu, baticu negru unde loi f-i pus? Auoleooo, i l-am dat lu parașuta aia cu care am băut acu două nopți… io prost… noroc că mam ra-s în cap ieri…

Gata, hai la lupta cea mare… cine dreaqu cânta asta? BIUGI Mafia sau Paraziții? Pă paraziții lor că nu mai știu, da e mișto dă mișto cântarea!

…N-a vrut să mă i-a nici un jegos dă taxigist… În troleu nu mă m-ai urc că ultima dată sa luat un moș dă mine că de ce fumez… Că așa vrea puii mei, dai-a! Și nici măcar nu era iarbă că o uitasem acasă… Și li sa sculat la toți să mă de-a jos din troleu…

Așa că m-am dus pă jos… mai erea șase ore pân la meci, destul să ajung să m-ă văd cu băeți să lingem o bericioaică cu ceva tare în ea, să facem un spectacol, un scandal, o circărie de încălzire până intrăm în arenă! În arenă, frate, în a-re-nă! Pă iei, pă iei, pă iei, pă mam-a lor! Ce pui mei! Î-i rupem, î-i mâncăm, î-i distrugem!

Băăăă puță, nu ne-a dat bere nici unu!!!! Cică nu-i lasă garda… Leam pus meselen cap, frate, dă-i în Ucraina măsi-ii! Noroc că a-m luat deacasă o stropșeală dă papacioc, am împărțito cu camarazii și am ușchito că au chemat jegurile alea garda că leam spart gemurile… Nu m-ai bine ne dădea bere?! Ei a început!

Noi leam dat cu „cea mai proastă meserie este în jandarmerie”, ei nea dat cu lacrimogenen ochi! Noi leam dat cu scaunen cap, ei nea dat cu pulanelen din cap pânăn picioare… Distracție maximă, fraateee!!!

La intrarea pă stadion am fost cuminți, am intrat încoilonați regulamentar, am urcat în peluză și am dat drumu la decisive. Pă iei, pă iei, pă iei, pă mam-a lor! Ce pui mei! Î-i rupem, î-i mâncăm, î-i distrugem!

Am scos , a venit că bodigarzii era pă mână cu noi, leam dato paia cu „cea mai proastă meserie este în jandarmerie”, ei nea dat cu lacrimogenen ochi, noi leam dat cu scaunen cap, ei nea dat cu pulanelen din cap pânăn picioare… Jandarmeriaaa Românăăă! Să trăiască la beci, să ne pulăneascăăă! Distracție maximă, fraatee!!!

N-am înțeles dă ce s-a sictirit nește cetățeni și s-a cărăbănit la a doua… ce, io iam pus să să bage la peluză?! Peluza-i pentru ultra fiare, pă iei, pă iei, pă iei, pă mam-a lor! Ce pui mei! Î-i rupem, î-i mâncăm, î-i distrugem!

Am termenat cu jandarmi, s-a retras bulangii numa cu vreo zece de-ai noștri, da a apărut la pauză puiștii ălora… că să ne batem, să neo tragem la fizic, leam zis să ne batem după meci să plece garda, ei nu și nu, să ne batem atunci, pă loc…

Meciu? Aaaa, meciu, da… Cu ce scor sa terminat? Bine că sunteți voi dăștepți! Ce-mi pasă? Că tot nu promovează, nu retrogradează… Da mam bătut, frate, mam bătut! Leam dat decisi-va!

Boi! Cum să ne batem dacă era vreo trei cordoane de țestoși între noi?! De înjurat nu nea oprit nimeni, da’ atât cu ăia, neam mai gâtuit cu țestoșii când ne-am dat săi luăm păia dă beregate… Și iar am avut bătălie cu mascații țestoși, paraziții ăia care suge banii poporului dăgeaba, că nu știe dăcât să de-a cu pulanul…

Da’ mam dat în satisfacție: i-am dat cu bricheta puturoasă în cap lu ăla de ne filma tot timpul de parcă eram maimuțe la zooo… Dacă nu amenința javra aia de arbitru că oprește meciul, îi dovedeam pă mascați… așa a trebuit să ne repliem și n-am mai făcut spectacolo de violențe, dîcât i-am înjurat pă toți, mascați, bodigarzi, cetățeni, puiștii dân peluza ailaltă… auzi, să vină ei să ne batem după meci!!! Păi pă iei, pă iei, pă iei, pă mam-a lor! Ce pui mei! Î-i rupem, î-i mâncăm, î-i distrugem!

P.S. Orice asemănare cu personaje și fapte reale nu este întâmplătoare. Este dramatică!