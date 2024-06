Istoria participărilor la EURO a „tricolorilor” începe în 1984, atunci când Silviu Lung era titular incontestabil între buturile echipei naționale. Fostul portar legendar din România a oferit un interviu pentru FANATIK în care a vorbit și despre turneul final din Germania.

Silviu Lung a jucat la EURO 1984 și le ține pumnii „tricolorilor” în Germania: „Grupul poate să învingă individualitățile”

„Tricolorii” au scris dintr-o grupă infernală cu Italia, Cehoslovacia, Suedia și Cipru. Selecționata lui Mircea Lucescu a lăsat acasă „squadra azzurra”, care era și campioana mondială en-titre.

și a dezvăluit emoțiile europene de la primul turneu final european din istoria „tricolorilor” pentru FANATIK. Fostul mare portar a vorbit și despre grupa cu Belgia, Ucraina și Slovacia pe care o are România la EURO 2024.

EURO 1984, un turneu final la care „tricolorii” s-au calificat în premieră dintr-o grupă cu Italia, Cehoslovacia, Suedia și Cipru…

– A fost o grupă infernală în care porneam cu șansa a patra. Înainte am făcut niște turnee cu nea Mircea Lucescu, am dobândit foarte multă experiență, dar și foarte multă încredere prin acele turnee. Am văzut că nu este o mare diferență între noi și adversarii cotați mai bine.

Totul era despre mentalitate, iar ușor, ușor ne-am schimbat mentalitatea, am văzut că nu ne sunt cu nimic superiori și am câștigat foarte multă încredere. Am simțit că suntem buni și ne putem bate cu orice echipă, cred că acele turnee au fost un avantaj fantastic.

Ce reacție ați avut când ați văzut ce adversare sunt în grupă din preliminarii, ați crezut în calificare?

– Sincer, nu am crezut în noi, dar dobândisem deja experiență și nu aveam ce să pierdem. Atunci deja se formase un nucleu de jucători la echipa națională, am început să credem în noi, să fim uniți și ușor au venit și relațiile de joc, îl aveam și pe nea Mircea, despre care se știe că a fost și este un antrenor excepțional.

Au contat foarte mult primele rezultate pozitive, atunci câștigi încredere, crezi în forțele tale și astfel se deschis resorturi de voință.

Mircea Lucescu s-a bazat pe mulți jucători de la Universitatea Craiova, dar și de la Corvinul, Dinamo. Asta a făcut diferența?

– A mers pe omogenitate și asta a făcut diferența, plus că nea Mircea pregătea meciul tactic foarte bine. Nea Mircea a fost un antrenor foarte bun, de atunci aveam fișe individuale cu adversarii, dar a fost și un pedagog foarte bun.

Ilie Balaci a avut un rol important în calificări…

– Ilie a fost un jucător fabulos, păcat că vorbesc de el la timpul trecut. Ilie avea o nonșalanță incredibilă, indiferent de adversar spunea că este mai bun decât el. Spunea că nu el trebuie să ducă grija adversarului, ci adversarului trebuie să îi fie frică de el.

Ilie a jucat un rol foarte, foarte important. Ilie a fost fabulos, este clar că atât cât a putut să joace ne-a ajutat foarte mult, dar după aceea a fost un grup foarte puternic. Eram un grup destul de omogen, dar era și un grup cu jucători care au ajuns la maturitate, chiar puteai să faci două echipe puternice.

Parcursul european al Universității Craiova v-a călit în drumul către EURO 84?

– Nea Mircea s-a bazat pe noi, deja aveam experiența unor meciuri cu echipe extraordinare pe care le-am eliminat: Fiorentina, Benfica, Bordeaux. La noi era plusul de experiență al jocurilor internaționale și era clar că nea Mircea s-a gândit să aibă majoritatea jucătorilor de la Universitatea Craiova, eram pe val.

Când am ajuns la o asemenea performanță aveam deja șase ani împreună.

Mircea Lucescu a mers pe mâna oltenilor și nu a dat greș! Și Ion Geolgău a decis calificarea la EURO.

– Așa e, Ghiță are mai multe goluri decisive, însă per total niciun jucător nu poate să facă nimic fără echipă.

Silviu Lung a reprezentat România la EURO 1984 și Cupa Mondială din 1990

77 de prezențe are în tricoul echipei naționale

Silviu Lung are speranțe mari pentru „tricolori”: „Mi-aș dori să facă pasul la echipe de top după EURO”

Cum ați trăit emoțiile debutului la EURO 1984?

– A fost ceva fabulos de la organizarea turneului, locațiile în care am stat, terenurile de antrenament până la felul în care era organizat acel Campionat European. A fost prima noastră participare, a fost ceva fabulos, este foarte greu să descriu în cuvinte.

Debutul l-ați avut cu Spania, viitoarea finalistă. România putea să câștige…

– A fost un meci foarte echilibrat, s-a terminat 1-1. Cu Germania la 1-1 am avut o ocazie imensă, iar după au dat gol. Putea să se termine egal sau chiar să învingem, acolo cred că a fost momentul cheie. Dacă învingeam Portugalia ne calificam, aveau o echipă foarte bună.

Jocul a fost echilibrat cu Portugalia, a fost decis de un voleu cu pământul, imparabil. A jucat Țete Moraru, un portar excepțional și el. Un portar foarte bun și un coechipier superb. Toți erau jucători excepționali, dar nu era mediatizarea din ziua de astăzi.

Ați trăit cu un regret pentru că nu v-ați calificat în fazele eliminatorii la EURO 1984?

– Fără discuție, ne doream foarte mult să trecem mai departe. Miciile detalii și puțină neșansă au făcut ca lucrurile să nu fie așa cum ne-am dorit noi.

1-1 s-a terminat jocul cu Spania de la debutul EURO 1984

1-2 a fost scorul final în România – RFG

0-1 s-a terminat România – Portugalia

România s-a mai calificat la EURO de atunci, însă rămânem cu o singură victorie…

– Este un adevăr. Dacă atunci toate meciurile erau foarte echilibrate, acum va fi destul de greu. Tinerii jucători talentați pleacă de la vârste fragede, este greu să mai închegi o echipă națională. Atunci nu aveam voie să plecăm în străinătate și atunci toate forțele se coagulau la două, trei echipe.

Clar că aveau multe jocuri în picioare, iar campionatul românesc era un campionat puternic. Acum copiii pleacă de foarte tineri la echipe din străinătate și majoritatea se pierd pe drum, așa că este destul de dificil să mai faci o echipă redutabilă.

Spre bucuria mea, majoritatea jucătorilor de la Campionatul European din 2019 au început să devină certitudini din promisiuni, au început să joace meci de meci și ăsta este un lucru foarte bun. S-au maturizat și mi-aș dori foarte mult ca după acest Campionat European să facă pasul la echipe de top pentru că atunci și ei vin cu o altfel de încredere la lot.

Cine credeți că ar putea să facă acest pas?

– Sunt mai mulți jucători care ar putea să facă acest pas. Dragușin l-a făcut, Mihăilă are niște calități extraordinare, dar a avut și el niște accidentări, însă a promovat cu Parma, la fel ca Dennis Man. Ianis Hagi a revenit după accidentare și sper să își găsească un loc unde să fie stabil. Nici pentru el nu este ușor să fie împrumutat la o echipă sau alta.

La Rangers prinsese meciuri bune, chiar era pe val. Îl avem pe Rațiu, care din păcate nu joacă, dar mie mi-a plăcut mult ca fundaș dreapta. Răzvan Marin este în Seria A, dar mi-aș dori să facă pasul la echipe de top în campionate foarte puternice.

Silviu Lung, analiza portarilor de la echipa națională: „Stăm foarte bine”

Ce speranțe aveți pentru EURO 2024?

– Cele două meciuri amicale nu au fost reușite, însă și Franța a făcut 0-0 cu Canada și vorbim despre Franța, care după părerea mea este principala favorită. În general spun că amicalele contează doar într-o oarecare măsură. Toți jucători se gândesc la accidentări, la turnee finale.

Cred că va fi un alt mod de abordare, iar jucătorii se vor concentra altfel până la ora jocului și vor da totul pe teren. Puterea noastră este grupul, nu primează individualitățile, ci grupul și de multe ori grupul poate să învingă individualitățile. Am mare încredere în băieți.

Putem să ne bătem de la egal la egal cu Ucraina?

– Noi am avut probleme cu echipele cu o cotă mai mică. Ucraina probabil că va veni peste noi, iar noi putem să îi surprindrem pe contraatac, poate că și din cauza acestui fapt am avut probleme cu Bulgaria și Liechtenstein, pentru că s-au apărat majoritatea timpului.

Deci probleme mai mari am putea să avem cu Slovacia?

– Exact, pentru că au același stil de joc. Eu sunt optimist cu Ucraina.

Pe foaie nu ne putem lupta de la egal cu nimeni…

– În 1984 puteam să ne luptăm cu echipele puternice? Nu puteam, dar am crezut în șansele noastre. Un rezultat pozitiv cu Ucraina deschide noi resorturi de voință. Un rezultat bun cu Ucraina poate să fie un lucru fantastic.

La portari cum stăm?

– La portari stăm foarte bine. Moldovan a făcut niște meciuri excepționale în calificări, iar Niță a apărat un an întreg bine în Turcia. Zic că va conta foarte mult și cum se vor prezenta la antrenamente, sunt convins că Edi și Leo Toader vor lua cea mai bună decizie în privința titularului.