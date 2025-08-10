Silviu Lung Jr. este convins după faza controversată din Universitatea Craiova – Hermannstadt: „Nu a fost gol!”

Silviu Lung Jr. s-a arătat convins la finalul meciului Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0 de faptul că nu trebuia acordat gol pentru sibieni la de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

ADVERTISEMENT

Verdictul lui Silviu Lung Jr. după faza controversată de arbitraj petrecută în prelungirile meciului Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0: „Nu a fost gol, sunt sigur că nu a fost”

Atunci, Chițu a reluat din 6 metri spre buturile oltenilor, iar goalkeeper-ul a reușit să respingă în ultima clipă, după ce mingea trecuse în mare măsură de linia porții, dar aparent nu cu întreaga circumferință, așa cum prevede regulamentul, întrucât reușita nu a fost validată în cele din urmă.

Întrebat în legătură cu această chestiune, portarul echipei din Bănie a susținut că balonul nu a trecut în totalitate de linie, astfel încât brigada de arbitri a procedat corect când a decis să nu valideze golul.

ADVERTISEMENT

„A fost frumos, sunt într-un moment în care mă bucur de fiecare meci, pentru mine e o sărbătoare, pe Oblemenco e o plăcere să joci fotbal, un public frumos.

De asta sunt pus acolo, nu am făcut nimic special, mi-am făcut treaba. (n.r. Dacă a fost sau nu gol la faza respectivă) Nu a fost, sunt sigur că nu a fost.

ADVERTISEMENT

E frumos, victoriile aduc victorii, când ești pe val trebuie să te menții acolo. Vedem de la etapă la etapă, campionatul este lung, avem și meciurile din Europa, ne concentrăm pe ambele fronturi, plus Cupa României. De mâine ne gândim la meciul de la Trnava”, a declarat Silviu Lung Jr. la finalul meciului

ADVERTISEMENT

Singurul gol al meciului disputat duminică în etapa a cincea din Superliga a fost marcat în minutul 31 de Oleksandr Romanchuk, cu un șut superb de la distanță.