Silviu Lung Jr. face haz de necaz după gafa din meciul cu Csikszereda: „Nu rămâne nimeni cu autogolul. Se șterge”

, după un duel în care a fost condusă. Gazdele au deschis scorul în startul jocului, când . Goalkeeperul Silviu Lung Jr. a comentat faza uluitoare la finalul partidei.

Silviu Lung Jr. a analizat faza incredibilă din Csikszereda – Universitatea Craiova 1-2

Fundașul sârb a trimis o pasă prea puternică în direcția porții, pe care Silviu Lung nu a reuşit să o „intercepteze”, iar gazdele au trecut în avantaj. Din fericire pentru Universitatea, Steven Nsimba a reușit o „dublă” și a întors rezultatul.

„Am deschis un pic unghiul pentru pasă, iar pasa a venit un pic cam tare. M-a prins pe contră și până la urmă nu am mai ajuns la ea. Nu rămâne nimeni cu autogolul. Se șterge. Am câștigat 3 puncte și asta este cel mai important lucru.

Eu încerc să îmi fac treaba cât mai bine. În 90 de minute se pot întâmpla foarte multe lucruri! Important e să mergi mai departe și mă bucur că am reușit să întoarcem”, a declarat experimentatul portar la finalul întâlnirii, conform .

Ce a declarat Silviu Lung Jr. după victoria Universității Craiova

Gruparea din Bănie a ajuns la 16 puncte după succesul obținut și va încheia runda pe primul loc. Silviu Lung Jr. a recunoscut la finalul întâlnirii faptul că jocul a fost complicat, chiar dacă Universitatea a întâlnit ultima clasată din Superligă.

„A fost o partidă dificilă. A fost o deplasare grea, având în vedere că suntem plecați de 5 zile și că suntem mereu pe drumuri. Ne bucurăm că am obținut cele 3 puncte, în pofida debutului mai slab de meci”, a transmis goalkeeper-ul.

Pentru formația pregătită de Mirel Rădoi urmează un duel extrem de important, în deplasare contra lui Istanbul Bașakșehir, în prima manșă a play-off-ului pentru calificarea în grupa de Conference League. Partida va avea loc joi, de la ora 20:45.