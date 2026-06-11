De ce a refuzat Silviu Lung Jr. să semneze un nou contract cu Universitatea Craiova: „Nu contează banii”. Cu ce echipe se află în negocieri

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Silviu Lung Jr. (37 de ani) a revenit la Craiova în 2024, după 13 ani petrecuți la alte formații, iar în sezonul 2025-2026 a contribuit la . , iar acesta a dezvăluit într-un interviu oferit pentru FANATIK de ce a luat această decizie. Fostul internațional a vorbit și despre varianta retragerii.

Silviu Lung Jr., dezvăluiri despre eventul câștigat de Universitatea Craiova

Silviu, cum te simți? Un an extraordinar la Craiova, chiar dacă ai jucat mai puțin…

– A fost un an exact cum și-a dorit fiecare craiovean și cred că asta e cel mai important: eventul după 35 de ani și emulația este extraordinară în momentul ăsta, toată lumea e fericită.

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Ți-ai fi dorit să joci mai mult? Doar 5 meciuri…

– Da, nu contează ce își dorește un jucător sau altul, important e ca la final să se îndeplinească obiectivele.

Ce crezi că a avut Universitatea Craiova pentru a reuși eventul după 35 de ani?

– Păi e simplu: valoarea jucătorilor. Un lot numeros, echilibrat valoric și până la urmă toate echipele lucrează, dar valoarea net superioară a jucătorilor noștri a câștigat meciurile.

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Care e cea mai frumoasă amintire din acest sezon pentru tine?

– Toate au fost speciale, începând cu calificarea în grupele Conference League, chiar dacă nu e Europa League sau Champions League, am reușit să fim acolo după foarte mult timp. A doua a fost câștigarea Cupei României și titlul a fost cireașa de pe tort. M-am bucurat din plin de toate trei. A fost neșansă cu AEK Atena și 10 minute mai slabe ale noastre. Sunt convins că am fi putut să facem față pe toate fronturile dacă ne calificam. Puteam alinia fără probleme două echipe.

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Silviu Lung Jr., cuvinte frumoase pentru Mirel Rădoi

Ați început sezonul cu Mirel Rădoi. Cum a fost perioada asta? Filipe Coelho a preluat apoi scheletul echipei construit de el.

– Foarte bună. Este un antrenor excelent și ne-am înțeles foarte bine cu el. A avut niște nemulțumiri și a plecat. Eu consider că titlul s-a câștigat în prima parte a sezonului, vara trecută prin strategia care a fost și toți jucătorii aduși. Cred că au fost 12 transferuri și toate au confirmat. Eu n-am mai văzut așa ceva la o altă echipă. 100% nu au fost aduși întâmplător acești jucători și e meritul antrenorului și al lui Mihai Rotaru și al celorlalți finanțatori, care au făcut investiții importante.

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A evoluat mult echipa față de 2024 când ai venit în Bănie?

– Clubul a crescut mult, s-a dezvoltat pe toate palierele și s-a simțit că au venit și alți acționari. Toate condițiile au fost excelente la nivel de deplasări, cantonamente, vitaminizare și nutriție. Deci totul la superlativ, iar asta s-a văzut la final. Nu ne-a lipsit nimic.

Cum ai văzut tu competiția între buturi?

– Eu zic că a fost un compartiment care a avut succes indiferent de cine a apărat. Isenko a fost mai în formă la începutul sezonului, apoi a intrat Laurențiu Popescu și și-a făcut treaba foarte bine și au împărțit minutele. Și eu în cele 5 meciuri pe care le-am jucat cred că mi-am făcut datoria.

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Se retrage Silviu Lung Jr. după plecarea de la Universitatea Craiova?

Când ai luat decizia să pleci de la Craiova? Ți s-a propus prelungirea contractului?

– La finalul sezonului, acum o săptămână. Mi-au făcut o ofertă de prelungire, dar am decis să refuz și cred că așa e cel mai bine. Mi-au spus mai din timp că vor să prelungim, însă eu așa am simțit. Eu luasem decizia dinainte și nu au contat banii sau propunerea Craiovei. Nu m-am sfătuit cu tatăl meu sau cu altcineva și cu toții mi-au respectat decizia.

Iei în calcul retragerea?

– Nu m-am gândit la asta momentan, pentru că fizic mă simt foarte bine. Nu am niciun plan. Dar dacă mă voi duce la altă echipă vor conta foarte mult oamenii cu care o să lucrez. Trebuie să fie persoane cu care să mă înțeleg foarte bine ca să continui, dacă nu, o să vedem. Vedem ce va fi, dar mă simt foarte bine fizic și aș putea să mai joc lejer pentru că nu avem un campionat foarte puternic. Nu voi juca doar de dragul de a juca.

Ai discuții în acest moment?

– Da, cu mai multe echipe din România și din liga a doua din Turcia. Repet, contează foarte mult cu cine să lucrez.

Cum vede Silviu Lung Jr. situația portarilor de la Universitatea Craiova

Goncalves a plecat de la Universitatea Craiova și a venit Alex Maxim. Sunt probleme și cu Isenko.

– Da, am plecat doi portari și a venit copilul ăsta. Sper să îi ajute. Isenko a avut și el o accidentare urâtă și va reveni abia în toamnă. Sper să își revină pentru că e un portar de calitate și sper să ajungă acolo unde își dorește pentru că e tânăr și cred că vrea să ajungă la un club mai mare. A trecut repede peste și acum se recuperează bine, muncește foarte mult. E un copil foarte bun.

Laurențiu Popescu a fost cel mai în formă portar din SuperLiga?

– Din moment ce am luat titlul și Cupa cu penalty-urile apărate de el, aș spune că am avut cei mai buni portari din România, nu? Am avut o relație bună, ne-am ajutat reciproc, ne-am sfătuit de fiecare dată. Nu cred că se poate spune că Isenko sau Popescu au fost rezerve. Fiecare a arătat că merită să fie titular și au dat siguranță și încredere apărării. Dacă ne referim la ceilalți portari nu m-a dat nimeni pe spate și cred că suferim un pic la acest capitol. Ionuț Radu e singurul care a confirmat afară și joacă la nivel înalt.

Ai avut multe momente frumoase de-a lungul carierei. Poți să faci un top?

– Sunt foarte multe. Eventul cu U Craiova, titlul cu Astra și meciurile cu Lyon, AS Roma, West Ham, Celtic din Europa League, debutul la echipa națională, premiile personale. Toate mi-au rămas în suflet.

Va domina Universitatea Craiova fotbalul românesc în următorii ani?

Spuneai că e un nivel slab în SuperLiga. Ați profitat de asta?

– E clar că pentru Craiova a fost un avantaj faptul că FCSB nu a intrat în play-off. Indiferent însă de forma adversarilor, noi am fost foarte puternici și cu puțină inteligență, Craiova eu cred că poate lua campionatul cel puțin în următorii doi ani. Doar dacă se fac pașii corecți în această vară.

Ce vrei să spui?

– Dacă se păstrează același nucleu de jucători și dacă pleacă 1-2 jucători de valoare să aducă fotbaliști de calitate.

Poate Craiova să treacă la nivelul următor și în cupele europene?

– Asta își dorește toată lumea acum. Eu sunt convins că echipa poate să prindă grupele Europa League sau măcar în Conference League. Pentru club și pentru jucători individual ar fi o mare performanță calificarea în Liga Campionilor sau în Europa League. E alt nivel acolo.

Silviu Lung Jr., mesaj pentru fanii Craiovei. Ce a declarat despre Mihai Rotaru și Filipe Coelho

Ai un mesaj pentru fanii Craiovei?

– Să fie mereu alături de echipă, nu doar când e bine pentru că vor veni și momente mai dificile. Le mulțumim pentru susținere.

Ce relație ai avut cu Mihai Rotaru? El e destul de apropiat de jucători. Ai discutat cu Filipe Coelho?

– O relație patron-jucător. Poate de unii e mai apropiat. Nu am vorbit, iar Filipe Coelho era în vacanță în Portugalia și nu am apucat să vorbim. Am avut însă o relație bună cu el, glumeam mereu cu el, vorbeam, e un tip echilibrat, care creează o atmosferă bună la echipă. S-a găsit rețeta perfectă. Jucătorii valoroși îți câștigă însă meciurile și puteți întreba asta orice antrenor.

Pe cine mizezi la Campionatul Mondial?

– O văd favorită pe Franța după lot și valoarea individuală a jucătorilor care pot decide meciul oricând. Vreau să îi văd și pe englezi care au de asemenea echipă bună, plus Argentina. Astea cred că sunt cele mai puternice, nu văd Brazilia, iar echipele din Africa pot produce surprize. La capitolul portari mizez pe Neuer, chiar dacă are o vârstă își face treaba foarte bine și Raya de la Arsenal, chiar dacă nu e el titular.