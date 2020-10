Silviu Mircescu a devenit tătic. Prima imagine cu băiețelul actorului

Actorul Silviu Mircescu a devenit tată pentru prima oară. Partenera de viață a acestuia, Laura, a născut aseară un băiețel perfect sănătos. Proaspeții părinți sunt extrem de fericiți și pregătiți pentru încercările ce vor urma.

Ambii parteneri au anunțat venirea pe lume a primului lor copil pe conturile de Instagram. Silviu a distrubit o fotografie a celui mic la InstaStory însoțită de mesajul „De azi mi se zice tati”.

Tânăra mămică a scris un mesaj emoționant și o fotografie a nou-născutului de pe patul de spital. Copilul va primi numele Antonio și, se pare, că și-a luat prin surprindere părinții, fiindu-i așteptată sosirea pe lume luna viitoare

Silviu Mircescu este tată pentru prima oară. Mesaj emoționant al partenerei de viață a acestuia.

Silviu Mircescu este unul dintre tinerii actori care s-au făcut remarcați în showbiz-ul românesc. Pe lângă aparițiile în mai multe producții și prezența constantă pe scena Teatrului Național, acesta s-a lansat și în muzică alături de Andreea Bălan. Ultimul proiect profesional de amploare este participarea la „Ultimul trib” de la Antena 1.

El declara, cu o lună în urmă, că este pregătit pentru rolul de părinte, dar acest lucru i-a produs multe emoții, în special înainte de aflarea sexului bebelușului.

„Sunt foarte bine, sunt foarte ok. O să am băiat. Sunt bine, sunt deja pregătit. Aștept, în noiembrie se întâmplă. Mai e foarte foart puțin, dar sunt gata, sunt pregătit. Iubita mea e bine. La început a avut niște probleme, dar acum e ok. Am pregătit căruțul, pătuțul, tot.

Am avut niște emoții. La urma urmei, nu mă deranja dacă era fată sau băiat, dar na, emoția, momentul, toată lumea, să stai cu spatele, cu ochii închiși. Sincer să fiu, am presimțit că am băiat, jur. Adică nu-mi făceam probleme” a spus artistul, în luna septembrie, pentru viva.ro.

Odată cu nașterea, mama micuțului s-a dovedit a fi cea emoționată, mesajul pe care l-a distribuit este unul profund și copleșitor: „Te-am dorit atât de mult, te iubesc atât de mult, am plâns cu tine de atâtea ori, ai venit cu toată lumina din lume în viața mea.

Îți mulțumesc, dragul meu Antonio, ca mi-ai devenit echilibru și fericire. 20 Octombrie 2020 este singura zi din viața mea când toate lucrurile încep sa aibă un sens. Da, fiule, o sa stăm treji nopțile, o să plângi, mititelule și eu nu o să știu de ce, o să obosim amândoi și o să ne enervăm, o să zâmbim și o să ne jucăm. Dar sunt pregătită să învăț și să cresc odată cu tine. Cu dragoste, mama” se arată pe contul acesteia de Instagram.

