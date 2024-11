Silviu Predoiu la TATULICI la FANAT1K, luni, 11 noiembrie, ora 18:00. Candidatul PLAN la prezidențiale, invitatul lui Mihai Tatulici

Fostul director interimar al SIE, candidat la președinție din partea Partidului Liga Acțiunii Naționale (PLAN), este invitatul de luni al lui Mihai Tatulici. În exclusivitate, de la 18.00, la emisiunea TATULICI LA FANAT1K.

Silviu Predoiu, față în față cu Mihai Tatulici

de înfruntat tirul întrebărilor incisivului , care vrea să afle ce proiect are fiecare candidat la președinție pentru România.

ADVERTISEMENT

Candidatul PLAN s-a născut la data de 5 august 1958 în municipiul București. Silviu Predoiu este general cu patru stele, fost ofițer în Serviciul de Informații Externe (SIE).

“Dacă ar trebui să-mi rezum activitatea profesională în trei cuvinte, acelea ar fi ‘în serviciul public’. Am fost, vreme de trei decenii, în serviciul României și al națiunii (…).

ADVERTISEMENT

Sunt geolog, absolvent al Facultății de Geologie-Geografie a Universității din București dar am fost 30 ani ofițer de informații externe, spion. (…)

În 2005 am fost numit prim-adjunct al directorului SIE, funcție pe care am ocupat-o până la trecerea în rezervă pentru limită de vârstă, în 2018.

ADVERTISEMENT

În această perioadă am fost și, vreme de aproape 4 ani, director interimar al SIE”, se prezintă Silviu Predoiu pe site-ul partidului al cărui candidat este.

De ce candidează la președinție?

Fostul lider SIE a mai explicat și că, trecerea în rezervă i-a adus oportunitatea de a se implica în viața politică, iar o experiență ca membru de partid l-a învățat cum să nu facă politică și l-a determinat să înființeze formațiunea politică pe care o reprezintă în cursa pentru Cotroceni.

ADVERTISEMENT

“Trecerea în rezervă a însemnat și recăpătarea dreptului de a-mi exercita o serie de drepturi și libertăți fundamentale interzise pe perioada activității, printre care și cel de activism politic.

După o scurtă perioadă în care am fost membru al unui partid, unde am înțeles mai ales cum nu ar trebui să se facă politică, am înființat, alături de câțiva colegi animați de aceleași principii și valori, Asociația ‘România implică-te’ și ulterior Partidul Liga Acțiunii Naționale (PLAN), al cărui președinte am fost ales la Convenția Națională din 13.04.2024″, a mai dezvăluit Silviu Predoiu în prezentarea sa.

Despre viziunea sa pentru România, dar și despre multe alte teme vor discuta Silviu Predoiu și Mihai Tatulici, miercuri de la ora 18.00, live pe FANATIK.RO.