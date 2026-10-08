Sport

„Simbol al unor inimi românești”. Achiziție de ultimă oră făcută de U Cluj înaintea derby-ului cu CFR Cluj. Foto

U Cluj a dat lovitura chiar înaintea derby-ului cu CFR. „Studenții” și-au prezentat noua achiziție cu care speră să își intimideze adversarele din SuperLiga înaintea fiecărui meci.
Alex Bodnariu
08.10.2026 | 05:04
Simbol al unor inimi romanesti Achizitie de ultima ora facuta de U Cluj inaintea derbyului cu CFR Cluj Foto
ULTIMA ORĂ
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U Cluj a dat lovitura înaintea derby-ului cu CFR. Foto: Facebook FC Universitatea Cluj﻿.
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SuperLiga revine cu noi meciuri tari după pauza competițională. Derby-ul CFR – U Cluj dă startul unei noi perioade palpitante în fotbalul românesc, iar trupa lui Cristiano Bergodi a dat o lovitură de imagine chiar înaintea meciului cu rivala din Gruia.

U Cluj și-a dezvăluit noul autocar al echipei

U Cluj se înscrie pe lista echipelor din SuperLiga care beneficiază de un autocar modern. După ce „frații” de la Dinamo și-au recolantat în vară vehiculul de 300.000 de euro, a venit și rândul „studenților” să impresioneze, mai ales la deplasări. Ardelenii au postat în mediul online un scurt mesaj de prezentare, evidențiind detaliile principale imprimate pe noul autocar al echipei.

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„Un nou autocar pentru „studenți” înaintea derby-ului de mâine. Noul autocar, pus la dispoziție de Tarsin, poartă un design inspirat din identitatea clubului. Grafica evidențiază anul înființării clubului, 1919, precum și supranumele de „Simbol al unor inimi românești”, un omagiu adus tradiției și valorilor care definesc Universitatea Cluj”, a postat U Cluj pe pagina oficială.

FCSB, „regina” autocarelor din Superliga

În iulie 2026, FCSB și-a prezentat noua achiziție de lux, un model Setra 517 HDH Top Class. Vehiculul a fost poreclit „balaurul” de către președintele Consiliului de Administrație al fostei campioane, Mihai Stoica. Bucureștenii au achitat 650.000 de euro pentru acest autocar, care oferă beneficii precum un număr redus de scaune pentru spațiu maxim, 3 plasme mari, prize individuale, conexiune Wi-Fi de mare viteză, paturi și dotări speciale pentru laptopuri. „E regele autocarelor. E mai scump decât Rolls-ul lui Gigi (n.r. râde).

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În primul rând, e comandă specială, am ales noi toate dotările. Am luat trei televizoare, în spate o masă unde să stea jucătorii dacă vor să mai joace o carte, nu știu ce. Frigider, bucătăria am desființat-o, că nu are niciun sens”, spunea Mihai Stoica în direct la „MM la FANATIK”. 

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Producătorul german a lucrat mai bine de un an la finisaje pentru a respecta toate cerințele oficialilor clubului. Autocarul poartă numărul B 29 FCS și a fost utilizat prima dată pe 17 iulie 2026, când a adus echipa la Stadionul Steaua (Ghencea) pentru meciul de deschidere din noul sezon împotriva celor de la FC Argeș.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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