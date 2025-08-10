Simbol național românesc, folosit ca spațiu de depozitare în Harghita: „Nici cea mai mică urmă de respect”

Monumentul ostașului român din Porumbenii Mici, județul Harghita, a fost transformat într-un spațiu de depozitare pentru materiale de construcții. Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Harghita a cerut intervenția imediată a autorităților.

Simbol național românesc, folosit ca spațiu de depozitare în Harghita

Organizația a postat un mesaj pe contul de Facebook prin intermediul căruia amintește că aceste locuri sunt ridicate în memoria celor care și-au dat viața pentru țară și că respectul față de eroi înseamnă și protejarea monumentelor dedicate lor.

„Neamul este etern prin cultul eroilor”, spunea marele istoric și om de stat Nicolae Iorga. Cultul eroilor înseamnă și un minim respect pentru sacrificiul celor care si-au dat viața pentru ca noi, cei de azi, să avem o țară.

O țară cu un popor care să respecte sacrificiul suprem, inclusiv prin grija față de monumentele dedicate lor, ostașilor români care au murit în aceste locuri pentru eliberarea țării de sub ocupații străine. Străin pare să fie acest concept celor care au ales să trateze monumentul ostașului român de la Porumbenii Mici, județul Harghita, ca pe un depozit de materiale de construcții, fără nici cea mai mică urmă de respect”, se arată pe pagina asociației.

Se cere intervenția autorităților

Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” le cere autorităților competente să ia măsuri pentru ca monumentul să revină la locul său inițial. „Asociația Națională Cultul Eroilor, filiala Harghita, solicită, pe această cale tuturor instituțiilor abilitate să dispună măsurile legale necesare revenirii, de îndată, la normalitatea legală în ceea ce privește această situație, astfel încât monumentul ostașului român din Porumbenii Mici, , să redevină ceea ce trebuie să fie: un loc dedicat respectului față de sacrificiul suprem pentru țară al înaintașilor noștri”, a mai transmis organizația.



La postarea din online a organizației au lăsat un comentariu și reprezentanții firmei responsabile de lucrările din Porumbenii Mici. Potrivit acestora, incidentul s-a întâmplat din cauza neatenției unor colaboratori care și a trecerii peste calea ferată. Materialele de construcții au fost lăsate temporar lângă monument, dar au fost luate imediat după ce s-a terminat acea etapă de lucru. Monumentul nu a fost deteriorat, au mai explicat aceștia.

Cum se apără firma responsabilă de lucrări

„Monumentul nu a suferit nicio deteriorare, iar materialele au fost îndepărtate imediat după finalizarea etapei respective de lucru. În prezent, zona este curată, iar monumentul se află în stare bună (pentru confirmare, putem pune la dispoziție imagini celor interesați).

Far Foundation își reafirmă respectul profund și devotamentul față de memoria eroilor români, care au făcut sacrificiul suprem pentru libertatea și unitatea țării. Vom continua să sprijinim acțiunile și proiectele care onorează istoria și valorile naționale, asigurându-ne că pe viitor astfel de situații vor fi evitate”, a transmis firma respectivă.