Simina de la Puterea dragostei, atac dur la adresa lui Nelson Mondialu: „Un om prea josnic!”

Simina de la Puterea dragostei este foc și pară pe Nelson Mondialu, tatăl adoptiv al lui Livian, câștigătorul sezonului trecut al competiției.

Simina de la Puterea dragostei respinge acuzațiile josnice ale lui Nelson Mondialu

Fosta iubită a lui Jador a fost jignită de Nelson pe mai multe vloguri realizate de clujean, însă de data asta fata nu s-a mai putut abține și l-a pus la locul său.

Nelson a spus în cel mai recent videoclip de pe Youtube că Simina a făcut prostituție în Timișoara. Tatăl lui Livian susține că a vorbit cu mai mulți pești din orașul de pe Bega și a aflat că printre fetele care se vindeau pe bani, la stradă, se număra și Simina.

Tânăra nu a acceptat aceste acuzații și a răbufnit, spunând despre Nelson că este josnic și ar merita târât în instanță.

„În primul rând, acesta este singurul răspuns pentru un om atât de jos! Eu acum am coborât foarte mult, să pot să îi dau un răspuns la ce a spus despre mine!

Eu aș putea să îl dau în judecată pentru ce a zis! Dar aș da atenție unui om prea josnic! Pentru că mintea lui e încă de un copil mic!”, a declarat Simina de la Puterea dragostei pentru wowbiz.ro.

O atacă și pe Bianca, iubita lui Livian

„Dacă eu am făcut stradă sau cum se vorbește la el în casă Pentru că astea sunt cuvinte pe care ei le folosesc în casa lor ! Dacă eu am făcut ce ai zis el ! Vreau o singură dovadă!

Una și atât! E un Nerușinat! La anii lui, nu are minte! Și în plus de asta eu ce am zis de Bianca am dovezi și le-a văzut și el! Îi place că știe meserie fata?

Sau îi plac banii ei?… deci îl aștept cu dovezi despre mine! Ce vrea el ! Eu sunt o fată curată! Nu îmi este Rușine cu mine! Ies mândră pe stradă! Dar Lobo iese cu capul în jos de mâna cu Morticia, pentru că au văzut ce știe fata”, a completat bruneta.

